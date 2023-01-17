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Превзошел ожидания: эксперты об отчетности Сбера

17 января 2023 17:30
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Особо эксперты подчеркивают, что финансовые результаты достигнуты без использования послаблений Банка России, в том числе, таких, как разрешение не учитывать негативную переоценку ценных бумаг и курсовые разницы.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты назвали результаты сокращенной отчетности Сбера по РСБУ за декабрь и весь 2022 год положительными и оптимистичными не только для самого Сбербанка, но и для всего банковского сектора.

Напомним, что согласовано опубликованным данным чистая прибыль банка в прошлом месяце подскочила на 40,1% по сравнению с данными за декабрь 2021 года — до 125,5 млрд рублей, а за январь-декабрь составила 300,2 млрд рублей. Чистый процентный доход в декабре увеличился на 19,5% до 176,5 млрд рублей, за весь год – на 5,2% до 1,70 трлн рублей. Чистый комиссионный доход поднялся на 16,7% до 67,5 млрд рублей в ноябре и на 6,2% до 614,8 млрд рублей по итогам всего прошлого года.

«Сбербанк представил позитивные операционные результаты, они оказались в рамках ожиданий. Последние два месяца банк устойчиво генерирует прибыль (124,7 млрд руб. в ноябре и 125,5 млрд руб. в декабре). Чистый процентный доход в декабре вырос на 10,9% м/м до 176,5 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 18% м/м до 67 млрд руб. Драйвером роста доходов стали ипотечное и прочее розничное кредитование, а также увеличение платежных оборотов. Операционные расходы до резервов ожидаемо выросли в декабре (+25% м/м), но по итогам года они оказались на 5% ниже за счет программы по повышению эффективности», — считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По словам старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, в целом 2022 год был очень сложный, и результаты по году у Сбербанка она называет хорошими — банк показал существенную прибыль. «Сбербанк в конце года показал очень хороший рост доходов. Декабрь был очень сильный, тем более конец года был поддержан стоимостью риска. Плюс нам нравится, что по итогам года есть снижение операционных расходов», — пояснила она.

Особо эксперты подчеркивают, что финансовые результаты достигнуты без использования послаблений Банка России, в том числе, таких, как разрешение не учитывать негативную переоценку ценных бумаг и курсовые разницы.

И хотя, как добавляет Ващенко, новость не стала драйвером роста, акции корректируются сегодня, растеряли весть рост за вчерашний день. Однако, по словам эксперта, это можно списать на то, что игроки фиксируют прибыль после нескольких дней роста, и что сегодня большинство ликвидных бумаг демонстрируют негативную динамику.

«Также торговый день на бирже еще только начался, и нет уверенности, что день закроется на отрицательной территории. С технической точки зрения, в акциях Сбербанка сохраняется восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. Котировки до конца месяца могут вырасти в диапазон 175-200», — поясняет Ващенко.

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