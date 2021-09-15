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Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования

15 сентября 2021 12:34
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Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования

16 сентября 2021 года Центральный Банк РФ (Банк России) в рамках своей работы по развитию финансового рынка и обучения предпринимателей возможностям, которые он дает, проведет вебинар на тему «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов». 

На вебинаре участники узнают:

  • – что такое краудфандинг и как можно привлечь финансирование проекта через инвестиционные платформы;
  • – какие действуют меры государственной поддержки и нормативные требования к инвестиционным платформам; 
  • – реальные кейсы о привлечении заемного финансирования субъектами МСП через инвестиционную платформу;
  • – какие у краудфинансирования перспективы развития.

Спикерами вебинара выступят эксперты Банка России, представители инвестиционных платформ, а также предприниматели, которые успешно используют данный инструмент в бизнесе.

Продолжительность вебинара 1,5 часа. Участие бесплатное. Начало в 10:00 МСК. 

Вебинар пройдет в дистанционном формате с использованием сервиса Webex (cbrf.webex.com). 

ID мероприятия: 2409 801 1158. 

Пароль: 12345. 

По техническим вопросам подключения можно обращать по тел. 8 (8452) 74-23-33.

Теги: банк России бизнес

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