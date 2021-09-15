Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования

16 сентября 2021 года Центральный Банк РФ (Банк России) в рамках своей работы по развитию финансового рынка и обучения предпринимателей возможностям, которые он дает, проведет вебинар на тему «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов».
На вебинаре участники узнают:
Спикерами вебинара выступят эксперты Банка России, представители инвестиционных платформ, а также предприниматели, которые успешно используют данный инструмент в бизнесе.
Продолжительность вебинара 1,5 часа. Участие бесплатное. Начало в 10:00 МСК.
Вебинар пройдет в дистанционном формате с использованием сервиса Webex (cbrf.webex.com).
ID мероприятия: 2409 801 1158.
Пароль: 12345.
По техническим вопросам подключения можно обращать по тел. 8 (8452) 74-23-33.