Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования

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16 сентября 2021 года Центральный Банк РФ (Банк России) в рамках своей работы по развитию финансового рынка и обучения предпринимателей возможностям, которые он дает, проведет вебинар на тему «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов».

На вебинаре участники узнают:

– что такое краудфандинг и как можно привлечь финансирование проекта через инвестиционные платформы;

– какие действуют меры государственной поддержки и нормативные требования к инвестиционным платформам;

– реальные кейсы о привлечении заемного финансирования субъектами МСП через инвестиционную платформу;

– какие у краудфинансирования перспективы развития.

Спикерами вебинара выступят эксперты Банка России, представители инвестиционных платформ, а также предприниматели, которые успешно используют данный инструмент в бизнесе.

Продолжительность вебинара 1,5 часа. Участие бесплатное. Начало в 10:00 МСК.

Вебинар пройдет в дистанционном формате с использованием сервиса Webex (cbrf.webex.com).

ID мероприятия: 2409 801 1158.

Пароль: 12345.

По техническим вопросам подключения можно обращать по тел. 8 (8452) 74-23-33.