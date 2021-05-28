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Правительство Самарской области и Сбер совместно повышают качество здравоохранения в регионе

28 мая 2021 16:29
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По итогам 2020 года Самарская область вошла в топ-3 регионов России, жители которых наиболее часто обращались к удалённым телемедицинским консультациям сервиса СберЗдоровье. 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым провели рабочее совещание по вопросам цифровизации услуг населению в регионе. В нём приняли участие представители правительства региона и компаний экосистемы Сбера. Также в рамках встречи прошло торжественное открытие первого хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Самаре.

На мероприятии были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера и подведены итоги пилотных проектов, которые уже реализуются на территории области. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений, а также реализовывать проекты с применением технологии искусственного интеллекта для медицины.

Так, сервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ, входящие в экосистему Сбера, позволяют врачам проводить онлайн-консультации, мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями, включая заболевших COVID-19, а также доставлять безрецептурные лекарства на дом и автоматизировать рутинные операции работы с документами у врачей. 

По итогам 2020 года Самарская область вошла в топ-3 регионов России, жители которых наиболее часто обращались к удалённым телемедицинским консультациям сервиса СберЗдоровье. 

Кроме того, с прошлого года в регионе используется система выявления патологии лёгких с применением искусственного интеллекта (ИИ), что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. В Самарской области бесплатное подключение клиник к разработанной СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера модели ИИ было реализовано в Тольяттинской городской клинической больнице № 5 и клиниках Самарского государственного медицинского университета. 

Ещё одно решение, которое также реализовано в клиниках СамГМУ, — применение технологии Voice2Med от Группы компаний ЦРТ — продукта на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Основная цель внедрения — увеличение количества времени, которое врач уделяет непосредственной работе с пациентом за счёт сокращения времени на заполнение документации: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом.

Стоит отметить, что в феврале 2021 году Сбербанк и СамГМУ договорились о создании центра научных знаний на базе клиник медуниверситета. В том числе данное направление предусматривает разработку и реализацию профессиональных образовательных программ. Так, в рамках развития компетенций будущих медиков в области искусственного интеллекта СамГМУ совместно с Корпоративным университетом Сбербанка и дочерней компанией Сбербанка СберМедИИ планирует разработать и внедрить к началу следующего учебного года обучающую программу по изучению ИИ для студентов 1-го и 2-го курса медуниверситета.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбер — ведущая технологическая компания России. Мы постоянно развиваем свои сервисы и предлагаем более чем 100 миллионам частных и примерно трём миллионам активных корпоративных клиентов востребованные услуги. Наши разработки и цифровые технологии используются во многих отраслях, в том числе и здравоохранении. Так, в период пандемии Сбер предоставил клиникам России цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) — диагностику признаков COVID-19 по КТ, — а круглосуточная горячая линия обеспечила консультациями полмиллиона россиян.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в Самарской области, а с сегодняшнего дня жители смогут оценить и наш новый сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА переводит лекарственное обеспечение области на новый уровень, значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионе. Теперь каждый житель сможет приобрести необходимые и качественные лекарственные средства в самые короткие сроки и при первой необходимости".

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

"Те наработки, которые Сбер представил сегодня в части здравоохранения, часть из которых мы вместе реализуем в пилотном режиме, уже нуждаются в масштабном внедрении. Мы рассчитываем, Ольга Юрьевна, что с вашей помощью, мы к этому придем. Совершенно очевидно, реализуя программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», то, что в первую очередь беспокоит людей сегодня, мы должны внедрять цифровые решения. Уверен, совместно мы создадим условия, когда каждый человек будет чувствовать свою заботу каждый день. Современные технологические платформы с использованием искусственного интеллекта позволяют не просто напоминать, когда ему прийти на прием, когда померить давление, но чувствовать эту заботу, которая является определяющим фактором в работе любой власти и функционировании социального государства в целом". 

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Прошедший год показал, что вложения в медицину не просто важны, а жизненно необходимы. Сбер развивает современные медицинские технологии и активно внедряет их в организациях здравоохранения. Самарская область является одним из передовых регионов, который одним из первых в Поволжье начинает использовать разработки компаний экосистемы Сбера. Сотрудничество правительства Самарской области, компаний Сбера и медицинских учреждений региона позволяют повысить эффективность оказания медицинских услуг жителям, а значит, сохраняют наше здоровье".

 

 

 

Теги: повышают качество здравоохранения правительство Самарской области сбер

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