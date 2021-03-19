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Поволжский банк Сбербанка подвёл итоги работы в 2020 году

19 марта 2021 13:05
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Поволжский банк Сбербанка подвёл итоги работы в 2020 году

Участники пресс-конференции коснулись широкого спектра тем – от развития новых небанковских сервисов до ипотечного кредитования.

Поволжский банк Сбербанка 17 марта подвёл итоги работы за 2020 год в ходе ежегодной пресс-конференции. О том, чего удалось достичь за прошлый год и почему его назвали прорывным, рассказали председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко и его заместители — Ярослав Костарев и Светлана Арнаутова. 

Прошлый год оказался непростым для большинства сфер деятельности и очень многих граждан России. В таких условиях особенно важно было оставаться островком стабильности, и Сбербанк с этой задачей справился. Несмотря на введенные из-за пандемии ограничения, офисы Сбера работали на полную мощность. А для безопасности клиентов и сотрудников банка только в Поволжье было закуплено 12 млн медицинских масок. 

Однако, как было отмечено, все больше граждан открывает для себя удобство онлайн-сервисов. По итогам 2020 года СберБанк Онлайн пользуются 6 млн клиентов — физических лиц в Поволжье, что на 16% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году у Сбербанка в Поволжье появилось более 50 тысяч новых корпоративных клиентов, из которых 49,4 тысячи — это клиенты сегмента "малый и микробизнес". Все более популярным становится сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта». В 2020-м данным сервисом воспользовалось более девяти тысяч предпринимателей Поволжья, по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 181%. В целом бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году.

Отдельно участники пресс-конференции коснулись такой острой темы, как приобретение жилья. Спрос на квартиры в прошлом году резко повысился, граждане массово устремились покупать недвижимость. Объём выдачи ипотеки в Поволжском банке Сбербанка вырос на 54%. По итогам прошлого года было выдано свыше 77 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 121,76 млрд рублей.

По программе «Господдержка 2020» в Поволжье выдано кредитов на сумму 23,9 млрд рублей, новые квартиры по льготной ставке смогли приобрести свыше 13 тысяч семей. В прошлом, 2020 году Поволжский банк ПАО Сбербанк рефинансировал 1331 ипотечный кредит.

Кстати, в 2020 году по 28% ипотечных кредитов в Поволжском банке Сбербанка заявка была подана через площадку DomClick.ru – этот сервис продолжает набирать популярность.

Увеличивается популярность и безналичных платежей. За 2020 год услугу интернет-эквайринга Сбербанка подключили 1194 торгово-сервисных точек в регионах присутствия Поволжского банка.

Растет скорость ввода новых продуктов. Постоянно внедряются инновационные сервисы, удобные не только предпринимателям, но и обычным пользователям. Так, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов Салют – Сбер, Джой и Афина, каждый из которых обладает своим характером и манерой речи. С их помощью можно совершать переводы и платежи голосом.

Что касается интернет-банка для юридических лиц СберБизнес, то в 2020 году в его маркетплейсе стал доступен медицинский сервис СберЗдоровье. Для предпринимателя это возможность подключить своих сотрудников к телемедицине — онлайн-консультациям врачей по видео, аудио и в чате. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в телефоне.

Из офисов Сбера стало можно отправлять и получать посылки благодаря сервису СберЛогистика. Скоро в разных точках Самары появится много постаматов – это автоматизированные терминалы по выдаче товаров, заказанных в интернет-магазинах и каталогах.

В некоторых офисах появилась возможность подать документы о поступлении в государственные вузы, что особенно значимо в период, осложненный пандемией. Пока этот сервис работает только в Астрахани и Волгограде, но продолжит развиваться, его планируется распространить как можно шире.

Зашел в Самару и онлайн-ритейлер "Самокат", входящий в экосистему Сбера. Этот сервис доставляет товары из своих магазинов-складов за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки.

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