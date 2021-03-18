Онлайн-ритейл с доставкой "Самокат" начал работу в Самаре

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Онлайн-ритейл с доставкой за 15 минут Самокат запустился в Самаре. 16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России. Спустя два дня услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Самары.

Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца года сервис разместит на территории Самары около 30 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 000 человек. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре уже действует более 450 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 150.000 заказов.

"Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера Самокат, — Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”.

“Развитие экосистемы Сбера в регионах — важный социальный аспект. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни. Сегодня для жителей Самары стал доступен еще один удобный сервис — экспресс-доставка «Самокат». С его помощью жители нашего города смогут освободиться от ежедневных бытовых хлопот и потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то более важное”, — комментирует Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Оформить и получить заказ жители Самары смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — более 500 продуктов от популярных самарских брендов молочной продукции, детского питания, мясной и рыбной гастрономии.

Специально к запуску в Самаре Самокат запустил розыгрыш специальных наборов для любимых занятий: творчества, путешествий и отдыха. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.