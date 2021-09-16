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Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность

16 сентября 2021 13:29
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Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность

В Самарской области началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области в рамках сотрудничества с банком-эмитентом АО КБ «Солидарность». Выпуск электронных карт был осуществлен в ограниченном количестве – 10 штук. 

Напомним, поручение разработать и выпустить Карту жителя региона в своем Послании дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

На текущий момент проводится тестирование и откладка финансовых и нефинансовых сервисов карт жителя от банка «Солидарность» на базе сформированной инфраструктуры: проведение банковских операций по карте, оплата проезда в общественном транспорте, получение скидок в рамках программы лояльности. 

После успешного тестирования электронных карт будет реализована промышленная эмиссия. 

В июле пилотную эмиссию Карты жителя Самарской области также запустил Газпромбанк в количестве 20 штук. Массовую эмиссию карт осуществляет банк ВТБ.

«В проекте «Карта жителя Самарской области» уже участвуют три банка – ВТБ, Газпромбанк и «Солидарность». ВТБ уже ведет прием, обработку заявлений и выдачу карт жителя Самарской области. Также ведутся переговоры еще с несколькими банками, которые могут войти в проект в ближайшее время. Карта жителя Самарской области и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона», - рассказал заместитель председателя правительства региона – руководитель Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты. 

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

С 1 сентября по 31 декабря в городском общественном транспорте Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани при оплате картой жителя Самарской области пользователь получает скидку на каждую поездку в размере 8 рублей. 

Получить карту жителя Самарской области можно бесплатно в банках – партнерах проекта. Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир».

Теги: банк В центре внимания Карта жителя пилотный проект

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