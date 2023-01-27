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Международные резервы России за неделю выросли на 2,6 млрд долларов

27 января 2023 09:59
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Международные резервы России за неделю выросли на 2,6 млрд долларов

Международные резервы России в период с 13 по 20 января увеличились на 2,6 млрд долларов, следует из материалов ЦБ.

Отмечается, что рост произошел под воздействием положительной переоценки. Общий объем резервов на 20 января составил 594,6 млрд долларов.

После начала специальной военной операции России на Украине против ЦБ были введены санкции западными странами, из-за чего примерно половина резервов оказалась замороженной, а доступ к ним со стороны регулятора - блокирован.

Международные резервы Банка России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, включая иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию МВФ и монетарное золото, пишет РГ.

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