Клиенты Самарского отделения Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайн

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Клиенты Самарского отделения ПАО Сбербанк стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно не выходя из дома. Доля таких платежей от общего объёма транзакций по оплате ЖКХ в Самарском отделении Сбербанка в феврале текущего года составила 73% (год назад — 64%).

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сегодня практически все услуги можно оплатить онлайн – это быстро, просто и безопасно. И мы видим, что растет доля людей, которые предпочитают дистанционную оплату, в том числе и за ЖКХ. Клиентам Сбербанка доступен настоящий «банк в кармане» — мобильное приложение СберБанк Онлайн. Кроме этого многие финансовые обязательства теперь могут исполняться автоматически — достаточно один раз настроить автоплатеж».

Оплатить жилищно-коммунальные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы с использованием мобильного приложения СберБанк Онлайн очень просто. Отсканируйте QR или штрихкод на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и вам останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Более того, можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной вами карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа вы будете получать уведомление о планируемом списании и можете при необходимости отменить его.

Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома.