Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях

17 сентября 2025 20:03
101
Ее получил госслужащий. 

Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте, передает РИА Новости.

"Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", — рассказали в ведомстве.

В Минфине напомнили, что 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С помощью него можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

"Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", — подчеркнули в ведомстве.

В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.

Как ранее сообщал Минфин, в текущем году цифровой рубль будут использовать для бюджетных расходов, которые определит правительство по согласованию с Банком России.

После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов в России.

В центре внимания
17 сентября 2025  12:21
280
17 сентября 2025  12:06
231
17 сентября 2025  09:31
494
16 сентября 2025  13:00
361
16 сентября 2025  12:26
459
