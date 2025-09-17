101

Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте, передает РИА Новости.

"Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", — рассказали в ведомстве.

В Минфине напомнили, что 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С помощью него можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

"Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", — подчеркнули в ведомстве.

В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.

Как ранее сообщал Минфин, в текущем году цифровой рубль будут использовать для бюджетных расходов, которые определит правительство по согласованию с Банком России.

После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов в России.