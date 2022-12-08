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Большинство ипотечных кредитов Сбера в Самарской области используют для приобретения вторичного жилья

8 декабря 2022 18:22
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Чаще всего ипотечные кредиты в Самарской области брали в марте, сентябре и октябре.

Более 79% ипотечных кредитов, которые оформляют в Сбербанке в Самарской области, используют для покупки жилья на вторичном рынке. При этом, по итогам 10 месяцев 2022 года доля таких кредитов сократилась почти на 3 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года.

А вот первичное жилье на заемные средства Сбера в регионе стали приобретать несколько активнее, если в 2021 года доля ипотечных кредитов на его покупку достигала 15%, то с января по октябрь текущего года в среднем она увеличилась почти до 17%.

Чаще всего ипотечные кредиты в Самарской области брали в марте, сентябре и октябре – в совокупности за эти месяцы их было оформлено почти 47% от общего количества.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Ипотека Сбербанка является удобным финансовым механизмом, который помогает улучшить жилищные условия. Различные ипотечные программы, которые предлагает банк, позволяют подобрать наиболее подходящие решение для каждого конкретного клиента. К тому же сейчас в Сбере используются современные технологии и сервисы, благодаря которым можно значительно сэкономить время как при подборе жилья, так и при его оформлении».

Напомним, что Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Теги: СберБанк

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