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Более 25 миллионов россиян пользуются SberPay ежемесячно

25 апреля 2023 17:17
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SberPay Online — быстрый и популярный способ оплаты покупок в интернете.

Сбер проанализировал статистику использования россиянами бесконтактной оплаты SberPay в марте 2023 года и выяснил: количество пользователей увеличилось. Прирост показали все четыре способа оплаты.

SberPay Online — быстрый и популярный способ оплаты покупок в интернете. В марте прошлого года россияне потратили со SberPay Online 28,8 млрд рублей, а в этом году — 169,7 млрд. Сумма выросла почти в 6 раз, а количество ежемесячных пользователей за этот же период увеличилось с 6,8 млн до 25,6 млн человек. Доля онлайн платежей теперь составляет почти 45% от интернет-эквайринга Сбера.

Оплачивать покупки со SberPay Online просто — при оформлении покупки нужно нажать на зелёную кнопку SberPay. Тогда не придётся вводить данные карты на сайте магазина, а подтвердить оплату можно будет в приложении СберБанк Онлайн.

Со SberPay QR можно платить любыми смартфонами, даже без функции NFC. Для оплаты нужно отсканировать QR на терминале или кассе камерой своего телефона. Согласно данным Сбера, по QR россияне в основном платят в супермаркетах, салонах красоты и кафе.

По всей России установлено уже более 1,35 млн терминалов, в которых можно платить по QR-коду. За год года сумма таких оплат выросла в 2,5 раза. Оборот QR-оплат в марте 2022 года составлял 4,67 млрд рублей, а в марте 2023 — целых 11,96 млрд рублей.

Количество уникальных пользователей QR-кодов выросло почти в 8 раз — с 610 тыс. в марте 2022 года до 4,8 млн человек в марте этого года.

Пользователи Android могут платить со SberPay одним касанием телефона — как раньше и абсолютно везде. Для этого нужно установить свежую версию приложения СберБанк Онлайн, от 14.5 и выше. SberPay NFC пользуются уже 4 млн человек. А число ежедневных операций в марте 2023 года выросло до 1,5 млн — на 25% по сравнению с прошлым месяцем.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C»:

«Статистика показывает, что россияне всё чаще платят за товары и услуги, используя SberPay. Это вполне объяснимо: наша жизнь становится всё динамичнее, поэтому люди выбирают максимально быстрые и удобные способы оплаты. Со SberPay клиент сохраняет все удобства банковской карты — безопасность и начисление бонусов СберСпасибо. При этом ему необязательно носить карту с собой. Мы будем развивать наши сервисы, чтобы в любом уголке нашей страны люди могли быстро, удобно и безопасно оплатить покупки».

Теги: СберБанк

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