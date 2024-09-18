Банки Турции отказывают россиянам в транзакциях

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Банки Турции отказываются проводить транзакции для россиян, что создает новые трудности для российских импортеров. Об этом сообщили источники среди импортеров и посредников.

«Российские импортеры снова сталкиваются с трудностями при платежах через банки Турции», — передает слова источников газета «Ведомости». Там добавили, что на банки оказывается давление как со стороны турецких, так и со стороны европейских финансовых учреждений, которые меняют свои комплаенс-процедуры.

Российский бизнес снова сталкивается с проблемами из-за отказов в транзакциях, вызванными рисками вторичных санкций от США. Турецкие банки, такие как Emlak Katilim, повысили комиссии за транзитные платежи и начали отказывать в проведении операций. Европейские банки также иногда отказываются принимать оплаты из Турции. Множество российских компаний работает с Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей, но высокие комиссии делают его услуги доступными только для крупных бизнесов, заключили источники, пишет Ура.ру.