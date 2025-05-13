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Банк России ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%
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Банк России ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

13 мая 2025 09:19
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Банк России ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Центробанк считает, что годовая инфляция в России к концу второго квартала снизится до 10,1%, следует из комментария ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

По данным Банка России, инфляция по итогам первого квартала составила 10,3%, что ниже прогноза ЦБ в феврале, пишет Смотрим.

В комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору отмечается, что к концу второго квартала нынешнего года прогнозируется годовая инфляция в 10,1%.

"Прогноз годовой инфляции на конец 2025 года оставлен без изменений: 7,0–8,0%", – указывает ЦБ.

Рост цен в первом квартале 2025 года "значительно замедлился" по сравнению с показателями конца прошлого года – до 8,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении. Это обусловлено укреплением рубля и жесткой денежно-кредитной политикой, следует из комментария регулятора.

Согласно прогнозу, рост цен во втором квартале составит 7% с сезонной корректировкой в годовом выражении, а к концу года текущие темпы роста цен снизятся до 4% с сезонной корректировкой в годовом выражении.

В 2026 году Центробанк ожидает годовую инфляцию на целевом уровне в 4% "с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста". Банк России считает, что показатель инфляции в дальнейшем стабилизуется на уровне в 4% в год.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку и жесткую денежно-кредитную политику "эффективным лекарством" для борьбы с инфляцией.

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