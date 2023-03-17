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Акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года

17 марта 2023 22:00
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Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 10%, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 10%, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.

На 14:47 привилегированные акции росли на 10,22%, обыкновенные — на 9,77%. До этого привилегированные акции росли на 11,3%, до 193,64 руб., обыкновенные — на 10,4%, до 193,66 руб. — максимума с февраля 2022 года. На 15:00 цена обыкновенных акций снизились до 192,03 руб. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,3%.

Ранее сегодня, 17 марта, глава Сбербанка Герман Греф объявил, что наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб., или 25 руб. на одну акцию доходностью около 15% годовых.

Теги: СберБанк

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