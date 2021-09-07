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Жилье, отдых, медицина: политики и общественники рассказали, как изменился бюджет Самарской области

7 сентября 2021 20:36
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Бюджет Самарской области вырос благодаря собственным доходам и поступлениям федеральных средств.

Бюджет Самарской области вырос благодаря собственным доходам и поступлениям федеральных средств. Во вторник, 7 сентября, на внеочередном заседании Самарской губдумы обсудили предложения по внесению поправок на период до 2023 года. Общественники и политики губернии рассказали, что уже изменилось в регионе благодаря социальной направленности бюджета.

Исполнительный директор "Института экономики управления" Самарского университета Дмитрий Иванов отмечает, что помимо социальной направленности региональный бюджет связан с инвестициями:

"Учитывая достаточно негативные моменты из-за распространения коронавируса, бюджет сбалансированный, предусматривает средства на социальную поддержку, лечение больных от этой новой инфекции, улучшение работы медицинских организаций и прочее. Командой губернатора Дмитрия Азарова многое делается, идет системная работа с предпринимательским сообществом, есть поступательная динамика. Мы проводили специальное исследование. Та работа, которая была начата в экономике региона до пандемии, она дала свои результаты и в период пандемии".

Вместе с тем глава регионального Минсоцдема Марина Антимонова отметила, что значительные средства областной бюджет предусматривает и на организацию отдыха и оздоровление детей работников, которые трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Так, в прошлом году в пяти здравницах отдохнули более 450 ребят, в том числе вместе с родителями. В 2021-м в санатории "Красная Глинка", "Ставрополь", "Циолковский" на период с сентябрь по октябрь закупят более 400 путевок.

Пандемия диктует свои правила, поэтому значительных вложений требует и строительство медучреждений инфекционного профиля. Помимо уже открытых новых корпусов в Самаре и Тольятти в апреле 2020 года еще один объект начали возводить в Сызрани.

"На территории больницы существовало здание, в котором когда-то располагался инфекционный корпус. Развивать этот корпус под инфекционных больных было нецелесообразно, потому что его коечная мощность составляла около 40 мест. Поэтому Правительство региона при поддержке Дмитрия Азарова решило построить на этом месте современный инфекционный корпус на 100 коек", - подчеркнул главврач Сызранской городской больницы № 2 Равиль Гусейнов.

Так, дополнительные средства выделят и на борьбу с самой коронавирусной инфекцией.

"Сегодня система здравоохранения в регионе выстраивается по принципу человекоцентричности. В период разгара пандемии очень важно как можно быстрее обеспечить пациентов диагностикой, в том числе лабораторной, и лечением. А также препаратами в первые дни заболевания. Уже в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова за счет средств областного бюджета бесплатные лекарства начали получать пациенты с COVID-19, которые лечатся дома", - рассказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники № 15 Анна Дзюбайло.

Еще одна важная статья расходов регионального бюджета – обеспечение жильем молодых семей. Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что половину всех претендентов на выплату составляют именно жители Автограда:

"И губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и областное Правительство, и депутаты Самарской губдумы уделяют этой теме самое пристальное внимание. Сегодня на заседании областного парламента была принята поправка в областной бюджет о выделении дополнительных средств - 140 млн рублей на поддержку молодых семей, проживающих в Самарской области. Благодаря этому в этом году в Тольятти будут дополнительно обеспечены жильем 22 многодетные семьи и 27 семей, которые в 2021-м будут исключены из программы по достижении 36-летнего возраста. Всего в этом году в Автограде социальные выплаты получат более 450 молодых семей".

Но не только молодые семьи нуждаются в своих квадратных метрах. Например, в Исаклинском районе благодаря государственной поддержке удалось сократить очередность на получение жилья среди тружеников тыла. Глава муниципального района Валерий Ятманкин отметил, что за последние три года соцвыплату получили 25 человек – на это региональное Правительство направило почти 30 млн рублей.

 

Фото:   СОВА

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