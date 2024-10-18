«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны

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Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» подтвердил наивысший уровень эффективности. Инвестплощадка заняла второе место в X Национального рейтинга технопарков России. Итоги рейтинга, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России, были озвучены 17 октября в Минеральных Водах на Международном форуме-выставке «InRussia».

В 2024 году в рейтинг вошло 37 технопарков из 23 регионов. Тольяттинский технопарк занял II место. В основе рейтинга АКИТ РФ – комплексный анализ уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов.

«Наш технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» вошел в тройку лучших в стране, заняв второе место! Эксперты оценивали деятельность инвестплощадок по шести блокам показателей, среди которых инвестиционная привлекательность субъекта; инновационная, научно-техническая и промышленная деятельность резидентов; работа управляющей компании. Спасибо всей нашей команде! Работаем дальше!», – акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» является региональным оператором фонда «Сколково», региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

«Третий год подряд «Жигулёвская долина» входит в топ-3 Национального рейтинга технопарков. При поддержке областного минэкономразвития мы выстроили эффективную экосистему, которая обеспечивает благоприятные условия для развития технологического предпринимательства в регионе. Сегодня «Жигулёвская долина» – это единое окно для инновационных предприятий по федеральным трекам поддержки», – отметил директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

В статусе резидента «Жигулевской долины» стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших в регионе конгресс-центров, информационное сопровождение.

Директор АКиТ РФ Михаил Лабудин отметил, что Национальный рейтинг технопарков России – важный инструмент повышения инвестиционной привлекательности отечественных площадок, которых сейчас более 500 в Российской Федерации. Он подчеркнул, что рейтинг публикуется, в том числе, на площадках торгпредств России, чтобы иностранный бизнес мог понимать, куда можно прийти для реализации своих инвестиционных проектов.

Развитие предпринимательства в сфере технологий обозначил губернатор Вячеслав Федорищев одним из главных приоритетов работы Правительства Самарской области. Созданию современной инфраструктуры для поддержки технологического предпринимательства, в частности расширению существующих и созданию новых сервисов, предоставляемых технопарком «Жигулевская долина», уделено внимание в программе социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет. «Наша цель – привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций, отвечающих потребностям крупных индустриальных партнеров. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций, создавать новые возможности для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан», - сказал ранее глава региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.