Зарплатные предложения в рознице Самарской области в первом полугодии выросли на 10%

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как за год изменился спрос и заработные платы в рознице, в каких регионах самые высокие предложения, а также какие специалисты находятся в наиболее остром дефиците.

В первом полугодии 2025 года в розничной торговле в России было открыто 530,8 тыс. вакансий. Объем предложений по сравнению с тем же периодом 2024-го уменьшился на 19%. Однако спрос все еще остается на высоком уровне: по сравнению с первым полугодием 2023 года он вырос на 6%. Потребность в кадрах в рознице не уменьшилась, в этом году работодатели вынуждены оптимизировать свои затраты в силу экономической обстановки и высокой ключевой ставки.

В региональном разрезе наибольший объем вакансий работодатели открыли в Москве – 14%. Каждое десятое предложение пришлось на Московскую область, а 7% - на Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область – по 4%. В Самарской области было открыто свыше 11,8 тыс. вакансий, что на треть (34%) меньше, чем в первом полугодии 2024 года.



Розничная торговля остается самой дефицитной сферой в России. В Самарской области на 1 вакансию приходится всего 1,9 резюме, при этом нормой считается уровень 4,0-7,9.

В разрезе специализаций острее всего работодатели по всей стране сегодня нуждаются в продавцах-консультантах и кассирах, где на 1 предложение приходится лишь 1,4 резюме. Также они испытывают дефицит мерчандайзеров (2,2), товароведов (2,3), администраторов магазина и торгового зала (2,9). На нижней границе нормы находится конкуренция среди директоров магазинов и сетей – 4 резюме на вакансию. При этом высокий уровень конкуренции наблюдается среди супервайзеров (10,9), а крайне высокий - у промоутеров (13,4).

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле в первом полугодии составила 57 тыс. рублей в России. За год она выросла на 15%. Несмотря на острый дефицит, зарплата в этой сфере остается ниже, чем по стране в целом на 20,1 тыс. рублей или на 35%.

В Самарской области медианная предлагаемая зарплата в первом полугодии составила 49,1 тыс. рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

При этом есть регионы, где предложения выше. Самые большие зарплаты работникам розничной торговли готовы предложить в Чукотском АО – 90 тыс. рублей, Магаданской области – 80 тыс. рублей, Камчатском крае – 79,7 тыс. рублей, Москве – 78 тыс. рублей, а также в Сахалинской области – 71,7 тыс. рублей.