ЗАО «Нефтефлот» приступает к строительству трех очередных серийных судов проекта RSD-34L

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27 марта 2025 года на судостроительном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная закладка киля трех серийных многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD-34L.

В торжественной церемонии приняли участие члены Правительства Самарской области, депутаты всех уровней, а также представители федеральных структур, осуществляющих контроль строительства судна.

«Разрешите от имени Правительства, от имени Министерства промышленности и торговли Самарской области поздравить вас с торжественным событием, закладкой киля трех сухогрузов. Хочется отметить, что ЗАО «Нефтефлот» – уникальное предприятие самарского и российского судостроения, нацеленное на постоянное развитие. Так держать, желаю самых масштабных проектов и успехов», – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Серия сухогрузных судов проекта RSD-34L строится в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта». В рамках утверждённого Правительством России документа, на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта для целей обновления и роста численности флота, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Период реализации инвестиционного проекта: 2023-2027 гг. С момента утверждения Программы ЗАО «Нефтефлот» входит в число ее участников.

«Растет наша производительность: те работы, которые нам казались трудными год назад, уже таковыми не кажутся. Мы можем сравнить, с какой скоростью мы строили первую закладную секцию головного судна, и насколько быстро были созданы три секции, которые мы закладываем сейчас. Спасибо каждому, кто трудится на предприятии и реализует такие масштабные проекты», – отметил генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

В сентябре 2023 года ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку серии из многоцелевых сухогрузных судов класса «Оптима» по проекту Морского Инженерного Бюро RSD-34L. Цена контракта составляет 3,4 млрд. рублей. Лизингополучателем судов выступает российская судоходная компания «ВТ-КАРГО». В мае 2024 года состоялась закладка киля головного судна проекта RSD34L. 25 июля прошлого года было заложено ещё два сухогруза. Сейчас предприятие приступает к постройке еще 3 судов этого проекта.

«Судоходная компания «ВТ-КАРГО» при поддержке лизинговой компании продолжает размещение заказов на строительство: это очередная партия из трех судов, а в перспективе нас ждут еще суда, так как продукция ЗАО «Нефтефлот» известна не только на внутренних водных путях, но и в международных водах. Вашу продукцию очень ждут, она себя уже зарекомендовала, и, можно сказать, что она пользуется не просто популярностью, а даже известностью!» – отметил генеральный директор судоходной компании «ВТ-КАРГО» Алексей Пальгов.

Завод активно сотрудничает с техническими ВУЗами и СУЗами региона, обеспечивая студентам не только теоретические знания, но и практическую базу для будущей работы. Из стен Самарского Политеха скоро выпустится уже второй поток инженеров-судостроителей. Эти молодые специалисты проходят стажировки на заводе, получают ценные навыки и опыт, работая бок о бок с опытными мастерами. Такой подход позволяет быстрее адаптироваться к реальной производственной среде и развивать необходимые компетенции.

«Когда я вижу, сколько молодежи присутствует на мероприятиях ЗАО «Нефтефлот», мое сердце радуется, ведь придет время, и наши дети возьмут в руки эстафетную палочку. Самарский Политех, как образовательный партнер, рад участвовать во всех проектах ЗАО «Нефтефлот». Приходите к нам учиться и возвращайтесь на предприятие квалифицированными специалистами», – прокомментировал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

Фото: пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.