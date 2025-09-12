Заемщик ФРП запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus

Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Заемщик ФРП запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus

12 сентября 2025 12:24
126
Заемщик ФРП запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus

Компания «Полад», производитель автокомпонентов из металла и полимерных материалов, запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.

Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей. Из них 215 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».

Важным фактором развития компании стало участие в национальном проекте «Производительность труда» в 2019-2020 годах (сейчас федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Реализация проекта позволила значительно повысить производительность труда и оптимизировать процессы, что стало основой для запуска новых проектов, в том числе производства деталей для Lada Largus.

Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом (всего 24 наименования).

Производство полностью локализовано: все изделия изготавливаются из российского сырья и материалов. Поставщиками металла выступают крупнейшие металлургические комбинаты – ММК и НЛМК.

Благодаря займу ФРП компания закупила прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок, что в значительной степени повышает производительность и качество выпускаемой продукции.

«ФРП является важным инструментом поддержки бизнеса. Благодаря программам ФРП наши предприятия получают доступ к льготному финансированию, это позволяет им создавать уникальные продукты и конкурировать на мировом уровне. С 2015 года при поддержке ФРП в Самарской области реализуются 55 инвестиционных проектов на общую сумму займов более 29 млрд рублей», – говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис ГурковПо словам главы Минпромторга региона, займы под 3% и 5% годовых – это реальная возможность для предприятий Самарской области сделать рывок вперед.

Подробную информацию о льготных займах ФРП можно узнать по телефону: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru,  http://www.frprf.ru

Подробнее об условиях участия в федеральном проекте «Производительность труда»:

— производительность.рф

— эффективность.рф

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
135
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
206
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
245
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
196
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
430
Весь список