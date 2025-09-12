Заемщик ФРП запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus

126

Компания «Полад», производитель автокомпонентов из металла и полимерных материалов, запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.

Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей. Из них 215 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».

Важным фактором развития компании стало участие в национальном проекте «Производительность труда» в 2019-2020 годах (сейчас федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Реализация проекта позволила значительно повысить производительность труда и оптимизировать процессы, что стало основой для запуска новых проектов, в том числе производства деталей для Lada Largus.

Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом (всего 24 наименования).

Производство полностью локализовано: все изделия изготавливаются из российского сырья и материалов. Поставщиками металла выступают крупнейшие металлургические комбинаты – ММК и НЛМК.

Благодаря займу ФРП компания закупила прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок, что в значительной степени повышает производительность и качество выпускаемой продукции.

«ФРП является важным инструментом поддержки бизнеса. Благодаря программам ФРП наши предприятия получают доступ к льготному финансированию, это позволяет им создавать уникальные продукты и конкурировать на мировом уровне. С 2015 года при поддержке ФРП в Самарской области реализуются 55 инвестиционных проектов на общую сумму займов более 29 млрд рублей», – говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. По словам главы Минпромторга региона, займы под 3% и 5% годовых – это реальная возможность для предприятий Самарской области сделать рывок вперед.

