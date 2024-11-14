Яйца за год подорожали в среднем на 15,7%

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Цены на куриные яйца в России могут вырасти еще на 10%. Основными факторами, способствующими этому росту, являются увеличение цен на комбикорм и расходные материалы, а также повышенный спрос на продукцию после окончания летнего сезона. О повышении цен заявили уже несколько крупных птицефабрик, в том числе «Вараксино», «Волжанин», Окская, Сеймская.

Торговые сети еще в октябре получили уведомления о предстоящем подорожании. Хотя точные розничные цены пока не озвучены, ожидается, что десяток яиц будет стоить от 85 до 90 рублей вместо текущих 75–80 рублей. Кстати, в прошлом году, когда цена за десяток достигала 105–130 рублей, крупнейшие поставщики показали рекордную выручку — в среднем по 1 миллиарду рублей, а птицефабрика «Окская» даже заработала 2 миллиарда рублей.

Чтобы избежать повторения такой ситуации с ценами, ФАС внимательно следит за ценовой динамикой на продовольственном рынке. В прошлом году ведомство возбудило несколько дел против предприятий, которые были заподозрены в сговорах и манипуляциях с ценами. Интересно было бы узнать, кого и как жестко ФАС наказала.

По просьбе MSK1.RU сервис мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» проанализировал стоимость куриных яиц.

— За год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, куриные яйца в торговых сетях России подорожали в среднем на 15,7%, — говорит основатель «Ценозавра» Константин Калугин. — Если с начала 2023 года цены существенно снизились (в начале января десяток стоил 143,8 рубля), то за последние месяцы они вновь показывают небольшой рост. Так, с начала осени яйца подорожали на 3,3%. На сегодняшний день лоток яиц стоит порядка 125,6 рубля, пишет 63.ру.