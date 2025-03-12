Wildberries и Ozon, анонсировали ряд нововведений, затрагивающих правила для покупателей

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Wildberries прекращает прием к оплате банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь оплачивать покупки на данной площадке станет возможно исключительно с использованием карт российской платежной системы «Мир» или посредством электронных кошельков. Данное решение руководство компании объясняет текущей геополитической обстановкой и действующими ограничениями в отношении российских финансовых институтов. Такое изменение может создать определенные трудности для тех потребителей, которые привыкли совершать онлайн-платежи с помощью карт Visa и MasterCard.

Компания Ozon, со своей стороны, проинформировала своих клиентов о том, что поддержка устаревших версий мобильного приложения будет прекращена. Для того чтобы сохранить доступ к личному кабинету и продолжить использование всех функций сервиса, пользователям необходимо установить последнюю версию приложения. Подобное временное ограничение направлено на обеспечение стабильности и безопасности функционирования платформы, пишет runews24.ru.

Представители как Wildberries, так и Ozon подчеркивают, что предпринимаемые шаги обусловлены необходимостью адаптации к сложившимся экономическим и политическим реалиям.

Как сообщается, изменения вступят в силу с 15 марта.