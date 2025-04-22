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Выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44%

22 апреля 2025 13:00
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Выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44%

Количество выдач льготной ипотеки в РФ в марте 2025 года сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выдач упал на 41%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За март 2025 года банки выдали 35,45 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 197 млрд рублей (годом ранее - 63,26 тыс. на 334,85 млрд рублей).

На долю льготной ипотеки пришлось 68% от общего количества и 86% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Средний размер льготного ипотечного кредита в марте 2025 года составил 5,56 млн рублей, что на 5% выше, чем в марте 2024 года (5,29 млн рублей). Средний срок кредитования в марте текущего года был равен 308 месяцам (25 лет 8 месяцев), что на 4 месяца меньше, чем в марте 2024 года, пишет ТАСС.

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