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Вячеслав Федорищев оценил новинку АВТОВАЗа LADA Iskra на ПМЭФ

5 июня 2024 18:14
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«Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв», – отметил Вячеслав Федорищев.

В среду, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил миру LADA Iskra. Новую модель оценил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В эти дни он будет представлять регион на площадке, организованной для общения представителей органов власти и деловых кругов, для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

«Сегодня по-настоящему значимое событие для все страны, для нашего автопрома. Мы хоть и в Питере, но радуется вся Самарская область. Всем инженерам, конструкторам, сотрудникам завода – низкий поклон и большое спасибо. Машина – уникальная», – отметил Вячеслав Федорищев.

Концептуально новая модель займет рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta, дополняя таким образом модельный ряд LADA и расширяя круг поклонников марки. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Внешность LADA Iskra представляет собой новое прочтение фирменного «Икс-дизайна» марки. Стиль модели стал более эмоциональным и выразительным, более уверенным, с глубокой проработкой деталей. Светотехника с Икс-образными контурами придает автомобилю броский, динамичный и сбалансированный вид. Характерные подштамповки на боковинах кузова формируют 100-процентно узнаваемый облик, при этом подчеркивая «мускулистость» крыльев, но визуально облегчая объемы за счет игры света и тени. Поверхность кузова прошла тщательную проработку в центре аэродинамических испытаний АВТОВАЗа.

«Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым. О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 млрд рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян», – подчеркнул Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

LADA Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Президент АВТОВАЗа добавил, что LADA Iskra – это практически полностью локализованный российский автомобиль. «Пройдя большой путь в локализации этой модели, обеспечили выполнение задачи, поставленной Президентом России по технологическому суверенитету. Искра – настоящий отечественный автомобиль. В целом локализация нашего модельного ряда находится пределах от 80 до 99,8%. Мы кратно опережаем всех, кто производит автомобили в нашей стране», – подчеркнул Максим Соколов во время беседы с руководителем региона.

Депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Гутенев отметил, что добиться таких результатов было бы невозможно без поддержки Президента России Владимира Путина, Правительства страны и федерального парламента. «В прошлом году, когда мы принимали бюджет, было дополнительно выделено 21 млрд рублей на лизинг автотранспорта, 15 млрд рублей – на субсидирование 20% скидки на приобретение отечественных автомобилей. И самое важно – это реинжиниринг. 9 млрд – на то, чтобы компенсировать 80% при разработке конструкторской документации. Но не только финансовая помощь, но и защита внутреннего рынка. Мы разработали ряд предложений по индексации утилизационной ставки. Не стали ограничиваться ставкой только для легковых и грузовых автомобилей, включили и сельхозтехнику, и дорожно-строительную. Поэтому Самарская область задает тон и в нормативной базе по защите внутреннего рынка», – подчеркнул Владимир Гутенев.

«Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв», – отметил Вячеслав Федорищев и получил приглашение более детально познакомиться с новой моделью на площадке АВТОВАЗа в Тольятти.

 

Фото:  пресс-служба Правительства СО/СОВА

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