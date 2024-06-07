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Вячеслав Федорищев обсудил развитие Самарской области с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым

7 июня 2024 20:25
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Вице-премьера и полпреда заинтересовала предсерийная модификация LADA Vesta с ручным управлением, который предназначен для людей с ограничениями по здоровью.

В пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на стенде региона встретился с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко и полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Вице-премьера и полпреда заинтересовала предсерийная модификация LADA Vesta с ручным управлением, который предназначен для людей с ограничениями по здоровью. АВТОВАЗ впервые представил эту новинку в рамках ПМЭФ на стенде Самарской области. Старт производства намечен на конец 2024 года.

Во время осмотра Дмитрий Чернышенко поинтересовался, есть ли какие-либо приспособления для того, чтобы человек мог самостоятельно, к примеру, пересесть в машину с инвалидной коляски, сложив и загрузив ее в салон. «Если вы эту независимость обеспечите, как на некоторых автомобилях, это будет очень важным. Таким образом вы расширите рынок», – отметил вице-премьер, обращаясь к производителю. Он предложил вместе с конструкторами предприятия и молодыми учеными подумать над тем, чтобы водительское сидение было поворотным.

Полпред Президента РФ в ПФО предложил обратиться в Самарский региональный филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества» с тем, чтобы «отработать комплектацию автомобиля под конкретные потребности людей», ветеранов специальной военной операции. Вице-премьер добавил, что можно разработать даже специальную программу, благодаря которой Фонд будет осуществлять закупки машин с ручным управлением.

Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области на базе вузов созданы «Передовые инженерные школы», которые могут заняться разработкой механизмов совместно с АВТОВАЗом. «В регионе есть много достаточно компетентных специалистов», – согласился Игорь Комаров.

«Прорабатываете необходимые элементы с целевой группой, запускаете заказ на проработку через передовые инженерные школы, налаживаете производство, и гарантированный заказ будет», – определил последовательность действий Дмитрий Чернышенко.

Врио губернатора Самарской области рассказал о принятом решении, которое касается дополнительной финансовой поддержки филиала Фонда «Защитники Отечества» из регионального бюджета. «Самые узкие места, которые еще не закрыты Фондом, мы будем дофинансировать. Приобретение машин LADA Vesta с ручным управлением как раз может стать одним из направлений, на что будут направлены средства», – отметит Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора пригласил вице-премьера в Самарскую область.

«Мы будем вам помогать, поддерживать. У нас на вас большие планы», – сказал Дмитрий Чернышенко. Он обратил внимание главы самарского региона на важность кооперации с другими успешными регионами Приволжского федерального округа по различным проектам и перспективным направлениям в экономике.

Врио губернатора Самарской области представил макет международного межвузовского кампуса IT-направления, который создается рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Напомним, проект Самарской области получил поддержку Президента России Владимира Путина, а заявка по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. «Вокруг кампуса будем налаживать экосистему науки и высшего образования», – отметил Вячеслав Федорищев. Дмитрий Чернышенко обратил внимание на важность соблюдения сроков строительства всех объектов.

На стенде региона также были представлены разработки ведущих компаний Самарской области. Например, ООО НПП «Куйбышев Телеком-Метрология» презентовал уфа-сенсоры – промышленные счетчики газа и жидкости для компаний нефтегазовой, нефтехимической и других отраслей. Инновационные системы газового пожаротушения представила тольяттинская компания ООО «ИСП». Самарский завод КВОиТ привез макет вертикального резервуара для приема, хранения, подготовки, учета и выдачи жидких продуктов. ГК «Акрон Холдинг» и компания АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» продемонстрировали потенциальным партнерам на ПМЭФ свои возможности и комплексные предложения для создания основной энергетической инфраструктуры месторождения, представив макет электроснабжения куста скважин.

«Самарская область – интересный регион, поэтому будет где реализовать свой потенциал», – отметил Дмитрий Чернышенко, обращаясь к Вячеславу Федорищеву.

«Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Анатольевич Комаров и куратор региона, вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко поставили серьезные задачи по развитию Самарской области. Обсудили подходы к реализации приоритетных проектов. Впереди много работы», – подчеркнул по итогам осмотра стенда врио губернатора региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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