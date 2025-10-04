Я нашел ошибку
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией. 
Движение транспорта по участку Московского шоссе в Самаре временно ограничено
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС
Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами губернской думы в Самаре
4 октября - День гражданской обороны
4 октября - День гражданской обороны
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области

4 октября 2025 16:40
68
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.

Сегодня, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в запуске производства стальных дверей на площадке холдингового предприятия ООО «Энерготехмаш» в городе Жигулевск.

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.

«Для меня сегодня большая честь присутствовать на открытии новой площадки в рамках периметра компании «Aкрон Холдинг». Не секрет, что мы гордимся всеми нашими предприятиями. Со своей стороны, как областное правительство, стараемся им помогать. Компания развивается и развивается по всей стране. Но для нас важно, что центр прибыли находится здесь, в регионе. Ключевые технологические решения воспроизводятся на площадках Самарской области - в Жигулевске, в Тольятти и других городах. И это поступательное развитие позволяет нам понимать, что решения, необходимые для развития нашего региона, программы и национальные проекты Российской Федерации, будут выполняться в полном объеме», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.

«Совместными усилиями регионального правительства и «Акрон Холдинг» была обеспечена федеральная поддержка данного производства. Уже в ближайшей перспективе здесь планируется дальнейшее развитие, включающее станочный парк и роботизированные комплексы», – добавил он.

Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.

«Несмотря на большой человеческий потенциал, технологии позволят нам быть еще сильнее», – отметил глава региона.

Запуск производства направлен на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией под брендом «Сенега». Металлические входные двери будут дополнять и имеющуюся строительную продукцию ООО «Энерготехмаш».

На первоначальном этапе мощность предприятия составит 10 тысяч единиц продукции в месяц с последующим наращиванием до 15 тысяч. В настоящее время ассортиментная линейка бренда включает 25 уникальных дизайнерских моделей.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» отметил: много решений, предлагаемых компанией «Акрон Холдинг», впоследствии рассматриваются не только как региональный опыт, но и как практика, которая может стать федеральной.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

