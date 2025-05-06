В Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель в торговых сетях

117

По итогам прошлого года в России собрали 7,3 млн тонн картофеля, этот показатель был ниже рекорда 2023 года, но остался на уровне средних многолетних значений. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в Союзе участников рынка картофеля и овощей, пишет "Газета.Ru".

В Союзе полагают, что хороший урожай положительно отразится на ценовой ситуации на рынке. При отпускной цене картофеля 30–35 рублей за кг у аграриев в магазинах продукт может стоить 50–60 рублей.

В Союзе отметили, что такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и для потребителей с точки зрения доступности и хорошего качества продукта.

Фото: pxhere.com