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В понедельник, 4 апреля, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провёл заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участники проанализировали текущую ситуацию в экономике, обсудили меры по поддержке различных отраслей. Участие в совещании приняли руководители министерств, ведомств, представители банковского сектора, надзорных ведомств, налоговых органов, главы муниципальных образований и руководители общественных организаций.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе на постоянной основе продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда, наличия товаров первой необходимости в торговых сетях.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин в своем докладе отметил, что от предприятий в министерство постоянно поступает информация об уровне загрузки производственных мощностей, обеспеченности сырьем, материалами, комплектующими, о ситуации со сбытом готовой продукции, о работе персонала, сообщения о потребностях и запросах по господдержке.

Минпром также информирует компании о принимаемых мерах государственной поддержки на федеральном уровне. Одна из важнейших – субсидирование кредитной ставки, она распространяется на системообразующие предприятия федерального списка. Напомним, за последние две недели при активном содействии Правительства региона в него вошли еще десять предприятий Самарской области, 13 заявок находятся в работе, активная работа по включению новых предприятий в список системообразующих будет продолжена.

На сегодня за льготными кредитами из числа системообразующих предприятий промышленности области с заявками в банки обратились шесть предприятий.

Есть и положительные новости. Решены логистические вопросы по перевозке метанола, что позволило снять риски по снижению объемов производства, налажен процесс поставки сырья для производства напольных покрытий на отрадненском «Таркетте».

«Ситуация на промышленных предприятиях остается абсолютно управляемой, много позитивных новостей по возобновлению работы предприятий, по налаживанию поставок из-за рубежа, причем не только с азиатских рынков, но и из Европы, основных комплектующих и сырья. Идут поставки, которые позволяют полностью исполнять планы по производству напольных покрытий, пластмасс и других видов продукции, которые необходимы нашей экономике», - констатировал председатель облправительства.

В наиболее сложных условиях оказалось машиностроение и производство автокомпонентов. Виктор Кудряшов напомнил, что на днях эта тема стала предметом подробного рассмотрения в Правительстве региона. Итогом стало обращение в федеральный центр с предложениями по мерам поддержки производителей комплектующих, поступившими от самих отраслевиков. Кроме того, руководителей самарских предприятий предложено включить в федеральную рабочую группу по выработке антикризисных мер.

«Во втором пакете плана поддержки Российской экономики предполагается выделение машиностроительной отрасли, включая производителей автокомпонентов, более 55 миллиардов рублей. Очень важно отслеживать все принятые решения и ориентировать наших производителей на получение мер господдержки», - отметил Виктор Кудряшов.

В настоящее время целый ряд областных министерств и ведомств готовят проекты документов, которые упростят ведение бизнеса в новых экономических условиях. Нововведения коснутся сокращения сроков оформления документов на строительство, организации пассажирских перевозок, недропользования. Руководители профильных ведомств доложили о том, как идет эта работа.

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова проинформировала об изменениях налогового законодательства в условиях внешнего санкционного давления в отношении юридических и физических лиц. Комплекс мер включает в себя перенос срока уплаты налога по УСН на шесть месяцев: для юрлиц – с 31 марта на 31 октября 2022 года, для индивидуальных предпринимателей – с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. Эта мера касается отдельных компаний и предпринимателей, ведущих бизнес по 19 видам деятельности, оговоренных в законе. Приняты решения по снижению пени при просрочке отдельных налогов, по снижению налога на роскошь. Повышающий коэффициент к транспортному налогу будет применяться в отношении автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей. Введена нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний, по ним также введен мораторий на налоговые проверки.

Особое внимание на заседании штаба уделили ситуации на рынке товаров первой необходимости и лекарств. Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпрома Самарской области Алексей Софронов сообщил, что дефицита сахара в торговых сетях нет. Преодолеть его помогли меры, принятые в «ручном режиме»: договоренности с производителями о дополнительных поставках, усиленный контроль за выкладкой товара на полки магазинов.

«Мы можем фиксировать значительное сокращение спроса на сахар, ожидаемое преодоление дефицита на такой товар, как соль, потому что возобновил свою работу и отгрузки Соль-Илецкий завод, первые вагоны уже пришли в Самарскую область, скоро их будет еще больше, и мы забудем о том, что был какой-то дефицит», – сообщил председатель Правительства.

Нет проблем и ассортиментом лекарств, они поступают в запланированном объеме и от российских поставщиков, и из-за рубежа. Но потребители столкнулись с ростом цен на отдельные группы медикаментов.

«На лекарственном рынке, к сожалению, мы фиксируем значительный рост цен. Сегодня цены на ряд препаратов начали снижаться, но тем не менее, если брать начало февраля, рост остается на высоком уровне. В зону нашего особого внимания попали жизненно важные препараты, и сегодня я попросил прокуратуру Самарской области проверить работу Росздравнадзора, который обязан отслеживать ситуацию по такого вида препаратам.

Есть целый ряд аптечных сетей, по которым мы будем просить санкций прокуратуры на проведение проверок. Сейчас на проверки установлен мораторий, и мы понимаем, что для бизнеса это благо. Но там, где мы видим рост цен на жизненно важные препараты на 106%, на 80%, мы будем предпринимать активные действия по защите интересов граждан, тем более что эти препараты покупают люди, в них реально нуждающиеся, зачастую люди с невысокими доходами», – подчеркнул Виктор Кудряшов.