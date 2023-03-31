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В «Жигулевской долине» обсудили инвест-тренды региона

31 марта 2023 14:39
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30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья.

30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья PROINVESTVOLGA, посвященный инвестициям в реальный бизнес, франчайзинг, недвижимость.

Основной задачей форума стало повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, обмен опытом по работе с частными инвестициями и государственной поддержкой между предпринимателями регионов России, установление стратегических контактов специалистами различных областей.

Участниками форума стали более 250 частных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов и топ-менеджеров компаний Самарского региона. Спикерами выступили представители органов власти, а также частные инвесторы и эксперты в самых разных областях.

От имени руководства технопарка «Жигулевская долина» участников события поприветствовал заместитель директора управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Андрей Беляев, который отметил значимость подобных мероприятий для предпринимательского сообщества:

– Мы являемся своеобразным мостом между инноваторами, институтами поддержки, госсектором и бизнесом, приветствуем все новое и стремимся создавать будущее в партнерстве с лучшими. Желаю вам продуктивной работы, созидательных мыслей и полезного опыта!

В рамках форума также состоялась питч-сессия проектов резидентов технопарка «Жигулевская долина». Её задачей стало выявление и установление стратегического партнерства между различными бизнес-структурами региона. Перед участниками выступили представители компаний-резидентов технопарка – ООО «АРМАКС», ООО «ВОЗВЕДЕНИЕ», ООО «АР СОФТ» и ИП Тарасов Вадим Михайлович.

- Возможность участвовать в таких мероприятиях как Форум PROINVESTVOLGA для резидентов Жигулевской длины очень важна, - отметил Никита Чернов, заместитель директора по развитию ООО "АР СОФТ", - демонстрация своих проектов профессиональным инвесторам - это шанс найти финансирование и партнеров. Мы рады, что можем работать сегодня здесь - в центре инвестиционной активности Самарской области.

– Команда ежегодно инвестиционного форума PROINVESTVOLGA выражает благодарность технопарку «Жигулевская долина» за предоставление современной площадки, оборудования и информационную поддержку нашего форума, – поделилась организатор Второго инвестиционного форума Поволжья PROINVESTVOLGA Людмила Кизилова, сообщает пресс-служба технопарка.

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

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