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В технопарке «Жигулевская долина» обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности в условиях новой реальности

6 сентября 2022 16:24
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В обсуждении приняли участие более 20 представителей компаний-резидентов «Жигулевской долины». 

6 сентября на онлайн-площадке технопарка «Жигулевская долина» состоялся круглый стол по вопросам внешнеэкономической деятельности в условиях новой реальности.

В обсуждении приняли участие более 20 представителей компаний-резидентов «Жигулевской долины». 

Специальными гостями круглого стола стали специалисты Центра поддержки экспорта Самарской области, предоставляющего режиме единого окна господдержку экспортно-ориентированным предпринимателям, а также другие приглашенные эксперты из коммерческих структур

В рамках круглого стола рассматривался целый спектр вопросов, касающихся возможностей для выхода экспортно-ориентированных компаний на внешние рынки. Особое внимание было уделено решению проблем логистических решений для доставки экспортных грузов, валютному контролю для импортеров и экспортеров, а также инструментам торгового финансирования в текущей мировой ситуации.

Одним из вопросов, волнующих резидентов технопарка, стала одна из мер поддержки, оказываемых специалистами Центра поддержки экспорта Самарской области - проведение международных бизнес-миссий с участием региональных экспортеров.

Специалисты центра помогают сформировать или актуализировать коммерческое предложение под выявленные целевые рынки, сформировать перечень потенциальных иностранных покупателей в стране проведения бизнес-миссии, оказывают поддержку в проведении встреч с потенциальными покупателями, а также ряд дополнительных индивидуальных услуг для предпринимателей, планирующих найти партнеров за границей.

Экосистема «Жигулевской долины» направлена на максимально комфортное и быстрое развитие инновационных проектов. Для резидентов технопарка доступен максимальный набор существующих в регионе мер поддержки высокотехнологичного бизнеса, среди которых регулярные встречи, вебинары и круглые столы по актуальным вопросам, организованные управляющей компанией ГАУ «ЦИК СО» для предпринимателей.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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