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Задача комплекса – снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов и увеличить количество ТКО, направленных на обработку. 
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В Сергиевском районе Самарской области начал функционировать мусоросортировочный комплекс

2 апреля 2021 16:34
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Задача комплекса – снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов и увеличить количество ТКО, направленных на обработку. 

В Сергиевском районе Самарской области начал функционировать мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на обработку до 80 тысяч тонн отходов ежегодно. Строительство объекта началось в мае прошлого года, в декабре он начал работать в тестовом режиме, а сейчас вышел на полную мощность. Задача комплекса – снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов и увеличить количество ТКО, направленных на обработку. 

«Работа комплекса автоматизирована. На предприятии современное оборудование. В частности, у нас установлен единственный в Самарской области разрыватель пакетов, который облегчает подготовку отходов к сортировке», - отметил директор мусоросортировочного комплекса Александр Овчинников.

Сначала коммунальные отходы отправляются в специальный бункер, затем все содержимое доставляется по ленте в цех, где происходит ручная сортировка. Отобранные вторичные ресурсы (все виды пластика, стекло, бумага, картон, черные и цветные металлы, полиэтилен) автоматически поступают на прессование и отправляются на переработку. Отходы, которые не подлежат переработке, отправляются на полигон.

В регионе уже на протяжении нескольких лет реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Этот федеральный проект нацелен на создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечит сортировку отходов и снизит объем отходов, направляемых на полигоны. Строительство мусоросортировочных комплексов является важной составляющей в новой системе обращения с отходами, действующей по всей России с января 2019 года. 

«Несколько лет назад проблема переработки бытовых отходов стояла достаточно остро. С 2019 года в Самарской области существовало два мусоросортировочных комплекса – в Тольятти и Сызрани. Объем сортировки отходов на начало 2019 года не превышал 8 %. Сегодня в нашем регионе функционируют уже 8 мусоросортировочных комплексов. Общий совокупный объем обработки составляет около 32 %», - сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

Внимание к вопросам экологии – важная часть стратегии лидерства нашего региона. Реализация нацпроекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области находится под особым контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

 

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