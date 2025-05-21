В Самару поступила первая партия абрикосов в 59 тонн из Узбекистана

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Партия свежего урожая узбекских абрикосов успешно прошла проверку специалистами Россельхознадзора в Самарской области, став первым подобным грузом текущего сезона. Общее количество прошедших осмотр фруктов составило внушительные 59 тонн.

После тщательной проверки всей необходимой документации и успешного прохождения процедуры фитосанитарного контроля фрукты были отправлены на временное хранение на специально оборудованный склад.

Данная операция является стандартной процедурой для всех импортируемых продуктов растительного происхождения и направлена на обеспечение безопасности продовольствия и предотвращение возможного попадания опасных заболеваний растений и насекомых-вредителей на территорию страны.

Стоит отметить, что Узбекистан продолжает оставаться основным поставщиком высококачественных абрикосов на российский рынок, пишет МК.