В Самарской области за год зарплаты курьеров выросли на 19%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.91
-0.52
EUR 108.7
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Аналитики: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области за год зарплаты курьеров выросли на 19%

17 декабря 2024 09:34
143
В Самарской области за год зарплаты курьеров выросли на 19%

Сегодня в России отмечают неофициальный праздник – День курьера. Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров в 2024 году, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

Спрос

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в курьерах на российском рынке труда выросла почти в два раза, на 97%.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Петербург (15,4 тыс. или 8%). В Самарской области работодатели разместили свыше 7 тыс. вакансий, что на 34% больше, чем в 2023 году.

 

 
 


Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место и поднявшись, по сравнению с 2023 годом, сразу на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Зарплаты
 

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний возможный доход достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей.
 

Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), на третьем - Республика Северная Осетия (125,8 тыс. рублей). В Самарской области курьерам предлагают зарплаты от 115,8 тыс. рублей (медиана), что на 19% выше показателей 2023 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
99
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
17 декабря 2024  10:53
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
145
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
17 декабря 2024  09:22
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
138
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
16 декабря 2024  13:43
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
1216
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
16 декабря 2024  11:48
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
464
Весь список