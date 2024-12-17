В Самарской области за год зарплаты курьеров выросли на 19%

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Сегодня в России отмечают неофициальный праздник – День курьера. Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров в 2024 году, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

Спрос

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в курьерах на российском рынке труда выросла почти в два раза, на 97%.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Петербург (15,4 тыс. или 8%). В Самарской области работодатели разместили свыше 7 тыс. вакансий, что на 34% больше, чем в 2023 году.



Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место и поднявшись, по сравнению с 2023 годом, сразу на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Зарплаты



Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний возможный доход достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей.



Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), на третьем - Республика Северная Осетия (125,8 тыс. рублей). В Самарской области курьерам предлагают зарплаты от 115,8 тыс. рублей (медиана), что на 19% выше показателей 2023 года.