В Самарской области за год выросли зарплатные предложения у строителей

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Спрос на рабочий персонал в строительной отрасли остается стабильно высоким за счет поддержки сферы со стороны государства с помощью льготной ипотеки. Поскольку соискательская активность по-прежнему низкая — как из-за демографической ямы 90-х, когда на рынок не выходит нужное количество специалистов, так и из-за конкуренции между работодателями, которые активно переманивают сотрудников более интересными зарплатами. Кроме того, в сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, и многим из них в прошлом году пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств. Наиболее дефицитные специалисты строительной отрасли в Самарской области — электромонтажники, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

С учетом высокого спроса и достаточно низкого предложения со стороны соискателей заработные платы за год продолжили расти. Медианная заработная плата по основным профессиям отрасли выросла за год на 13%. Наибольший прирост отмечается у электромонтажников (+23% — до 62 тыс.рублей), у слесарей-сантехников (+17% — до 48 тыс.рублей), у монтажников (+11% — до 105 тыс.рублей).