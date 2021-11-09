В Самарской области выяснят причины роста цен на хлеб

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В Самарской области власти планируют проверить магазины. Всему виной рост цен на хлеб. Об этом стало известно во время оперативного совещания правительства, которое прошло в понедельник, 8 ноября.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что объем производства зерна в текущем году в Самарской области составил 1,9 млн тонн.

— Это в полном объеме покрывает внутреннюю потребность, которая составляет 1,1 миллиона тонн, из них 320 тысяч тонн — это продовольственная пшеница, — отметил глава ведомства.

За год цена на пшеницу 3-го класса увеличилась на 33,4%, 4-го класса — на 18,4%, на муку 1-го и высшего сорта — на 11,6% и составила 24 тысячи рублей за тонну. Рост же стоимости хлеба варьируется от 9,5% до 12,6%.

Также министр рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки, которые необходимы для стабилизации цен на рынке хлебопродуктов в Самарской области, в частности о субсидиях предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности на компенсацию части расходов на закупку зерна и реализацию изделий.

— Это позволит к декабрю стабилизировать цены на муку и хлеб, — заявил Николай Абашин.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин в своем докладе отметил, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли во всем округе.

— Если вы считаете это достижением, я так не считаю. Достижением было бы, если бы у нас темп роста был в 2–3 раза ниже, чем у соседей, — заметил губернатор Дмитрий Азаров.

По результатам обсуждения вопроса губернатор назначил совещание по ценам на сельхозпродукцию и пищевые товары. Оно пройдет в ближайшие дни. Глава региона поручил профильным ведомствам провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи, а также цен в крупнейших торговых сетях, работающих на территории региона, и оптовых компаниях, проанализировать ситуацию по запасам продовольствия, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана