В Самарской области вырос престиж рабочих профессий

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В среду, 27 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел совещание по вопросам подготовки кадров для промышленных предприятий региона.

Система подготовки кадров с прикладными квалификациями, способная оперативно реагировать на требования рынка труда, – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. «Нашим приоритетом было и остается развитие системы среднего профессионального образования», - отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании.

«Профессиональные кадры в настоящий момент очень востребованы на наших предприятиях. Вопросы их подготовки мы рассматриваем на постоянной основе, в том числе через призму WorldSkills. В Самарской области на решение этой задачи направлена большая работа», - подчеркнул Александр Фетисов, начиная совещание.

Динамика роста числа обучающихся по программам среднего профессионального образования свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий: если в 2019 году таких молодых людей было порядка 73,5 тысяч, то в 2020-2021 учебном году уже больше 80 тысяч.

Объем и структура приема по программам СПО за счет бюджета региона формируется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, указами Президента РФ, прогнозом кадровых потребностей Самарской области, который ежегодно актуализируется на основе данных работодателей, с учетом заявок от муниципальных образований. Как отметил руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов, контрольные цифры приема соответствуют приоритетным для экономики региона направлениям. Это машиностроение, электроника, технологии материалов, химические технологии, IT, строительство, транспорт. В 2021 году больше 56% объема контрольных цифр приема составят места по профессиям и специальностям технического профиля.

В числе необходимых для предприятий региона специалистов

в 2021 году – специалисты для металлообрабатывающих производств: станочники, токари, операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики. В прошлом году по направлениям подготовки в сфере металлообработки выпустились 605 человек. Более 63% трудоустроены по специальности.

На совещании обсудили меры по увеличению объемов подготовки специалистов и закреплению их на предприятиях. Это расширение объемов обучения по коротким программам, повышение квалификации до 5 разряда; развитие дуального обучения и обязательный квалификационный экзамен на повышенный разряд; взаимодействие профессиональных образовательных организаций и предприятий в соответствии с соглашением о признании демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, целевое обучение, система наставничества.

Как отметили представители ПАО «ОДК Кузнецов», присутствовавшие на совещании, система дуального обучения дает очень хорошие результаты – нет текучки кадров, студентов могут по ходатайству предприятия перевести на индивидуальный учебный план и трудоустроить, таким образом, окончить учебное заведение они смогут уже с 4 разрядом.

На совещании принято решение в ближайшее время провести совместную встречу представителей профильных министерств, предприятий и руководителей учреждений среднего профессионального образования, чтобы выявить потребность в новых обучающих программах и начать их разработку и реализацию на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, открытом в конце 2020 года в Тольятти.