В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

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В период с 21 по 30 апреля в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдёт в Самарской области примут участие 375 конкурсантов по 57 компетенциям.

В соревнованиях принимают участие две категории конкурсантов. В основной участвуют студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров соревнуются школьники, достигшие возраста 14 лет.

Федеральным оператором Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству выступает Институт развития профессионального образования. Региональным оператором определен Центр профессионального образования Самарской области.

«Самарская область всегда была опорным краем страны, а развитие потенциала каждого человека – региональным приоритетом. Не случайно особое внимание уделяется совершенствованию системы среднего профессионального образования. За последние годы были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием многие профильные учреждения. Благодаря участию в Национальном проекте «Образование» в Самарской области оснащены современным оборудованием тридцать новых мастерских. Ежегодно увеличивается количество бюджетных мест по приоритетным для региона профессиям. И чемпионатное движение «Профессионалы» – это ещё один из элементов ответственного подхода к подготовке будущих специалистов», - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Региональный чемпионат проходит в распределенном формате на 16 площадках образовательных организаций Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска и с. Кинель-Черкассы. Первыми на старт соревнования вышли юниоры компетенции «Кузовной ремонт».

«Для меня чемпионат – это очень интересно и ответственно, – поделился учащийся тольяттинской МБУ «Школа № 47» Сергей Гаврилов. – Как любой другой конкурсант я много тренировался и надеюсь на победу. А ещё я понимаю, что победитель будет на следующих этапах представлять не только свою школу или колледж, но и всю Самарскую область».

Региональный чемпионат завершится 30 апреля. Победители примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Стратегической целью Всероссийского движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Фото предоставлены ЦПО Самарской области