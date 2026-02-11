Я нашел ошибку
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 1%

99
По итогам января средняя стоимость подержанных автомобилей в Самарской области выросла до 1,13 млн рублей, установили эксперты Авто.ру Бизнес. При этом некоторые популярные модели Renault, BMW и Lifan стали заметно доступнее.

Начало года на рынке подержанных автомобилей продемонстрировало иную динамику по сравнению с трендами всего 2025 года. На федеральном уровне вновь заметен рост предложения со стороны дилеров, по данным Авто.ру Бизнес, их доля к концу января достигла 19% против 16% в сентябре-октябре. Также эксперты отмечают в январе увеличение спроса со стороны потребителей – относительно декабря он подрос на 6%.

На фоне этих изменений средняя цена подержанного автомобиля в Самарской области в январе 2026 года увеличилась на 1% относительно предыдущего месяца и составила 1,13 млн рублей.

Однако, анализ рынка свидетельствует, что некоторые модели стали заметно доступнее. В топ автомобилей, которые сильнее всего подешевели в регионе за месяц, вошли: Renault Logan (-10,5%; до 761 тысячи рублей), BMW X5 (-9,9%; до 6,74 млн рублей), BMW 3er (-8,9%; до 2,3 млн рублей), Lifan X60 (-8%; до 446 тысяч рублей), Renault Logan (-6,3%; до 398 тысяч рублей).

