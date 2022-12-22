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В Самарской области создаются условия для строительства новых производств и развития высоких технологий

22 декабря 2022 16:09
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Идет активное строительство завода по производству сыров «Карат» и третьей очереди завода «Форесия».

На сегодняшний день в ОЭЗ «Тольятти» действует 14 производств, подведены железнодорожные пути и завершены работы по созданию таможенного пункта. В технопарке «Жигулевская долина» резидентами создано более 2100 рабочих мест. Идет активное строительство завода по производству сыров «Карат» и третьей очереди завода «Форесия». Рабочий день в Тольятти провел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Развитие главных инвестиционных площадок региона и реализация инвестиционных проектов находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей – вот что важно», — неоднократно подчеркивал Глава региона на встречах с инвесторами. По поручению Дмитрия Азарова в регионе создана система поддержки и реализации инвестпроектов, которая позволяет оперативно реагировать на все изменения и решать возникающие вопросы.

Экономические и политические условия 2022 года оказали определенное влияние на реализацию инвестпроекта по строительству завода «Карат». В первую очередь, это связано с поставками оборудования.

«Инвестору потребовалась некоторая «пересборка» проекта. Регион со своей стороны подтвердил все обязательства по созданию инженерной инфраструктуры. Вместе с Группой ВЭБ.РФ и финансирующей организацией мы сформировали новые условия для реализации проекта. Сегодня компания вышла в фазу активного строительства. С руководством компании «КАРАТ» мы сверили сроки, рассчитываем, что за 1,5-2 года завод будет построен», - пояснил глава областного минэкономразвития.

«Сейчас ведем работы в графике. Отмечу, что, несмотря на определенные сложности, наша компания работает успешно и мы даже серьезно выросли за этот год», - сказал Генеральный директор «Карат-Тольятти» Евгений Гребнев.

В будущем на предприятии планируется перерабатывать 860 тонн молока в сутки, что позволит производить до 40 тысяч тонн готовой продукции и занять одну из лидирующих позиций среди производителей сыров на рынке России. Компания «КАРАТ» является резидентом территории опережающего развития «Тольятти».

Самое пристальное внимание развитию флагманской инвестплощадки региона - особой экономической зоне «Тольятти». В 2022 году ОЭЗ пополнилась тремя новыми резидентами, которые планируют реализовать здесь проекты по строительству малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра и завода по термической обработке металлопродукции.
Всего в ОЭЗ сегодня работает 14 производств, создано более 2 тысяч рабочих мест. Для стабильной работы предприятий здесь постоянно развивается логистическая и дорожная инфраструктура. К особой экономической зоне подведены 14 км железнодорожных путей от вокзала Автозаводского района, в настоящее время завершены работы по созданию таможенного пункта.

Дмитрий Богданов также посетил строительство третьей очереди завода «Форесия», где выпускают автомобильные сидения. Предприятие одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов - первый проект, который построен в ОЭЗ в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создавалась с привлечением не только финансов инвестора, но и средств областного бюджета.

Еще один драйвер развития - технопарк «Жигулевская долина». Здесь сегодня работает более 270 компаний, которые создали более 2100 рабочих мест. Дмитрий Богданов посетил несколько предприятий-резидентов, проекты которых связаны с микроэлектроникой и программными продуктами.

Директор ВПК «Поток» Сергей Сычугов продемонстрировал министру круглосуточно работающий диспетчерский центр, который использует собственную спутниковую охранную систему по слежению за автомобилями и обслуживает более 200 организаций по всей России. Он рассказал министру о деятельности R&D центра по разработке и испытаниям автомобильных охранных комплексов, поделился уникальными перспективными наработками в сфере GPS/Глонасс мониторинга, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Представители компании «ТЕКСИСТЕМ РУС» рассказали о проекте по импортозамещению систем контроля температуры, увеличивающих срок службы и безопасность работы электрического оборудования – в частности, трансформаторов. На территории технопарка компания запускает исследовательскую лабораторию. В планах – постепенный рост локализации до 90% производства на территории России.
«Став в 2021 году резидентом «Жигулевской долины», мы получили множество преимуществ. Во-первых, пользуемся очень развитой инфраструктурой. Во-вторых, технопарк оказывает помощь с оформлением многих документов – сертификатов, товарных знаков. Нам помогают с маркетингом: технопарк организует встречи с потенциальными партнерами и заказчиками. Мы разработали план локализации производства на территории технопарка и уже приступили к его реализации, в том числе в сотрудничестве с резидентами «Жигулевской долины», - рассказал генеральный директор ООО «ТЕКСИСТЕМ РУС» Дмитрий Ешевский.

Министр пообщался с резидентами и рассказал о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать для дальнейшего развития своих проектов. «Мы обсудили с представителями компаний, чем дополнительно сегодня можем помочь, с точки зрения финансирования, выстраивания коопераций между предприятиями», - сказал Дмитрий Богданов.

В рамках рабочего визита министр также провел совещание с представителями городской администрации и посетил несколько резидентов в сфере туризма.

«Тольятти – город особого внимания со стороны региональных и федеральных властей. Здесь реализуются ключевые проекты развития региона: особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий. Вокруг них нарастает бизнес, нарастают технологии, сюда привлекаются самые крупные и перспективные инвесторы. И мы видим, что эти точки роста оказывают серьезное влияние на экономику не только города, но и региона в целом. В Тольятти синергия между технопарком, ТОСЭР и особой экономической зоной дает уникальные возможности для инвесторов», - резюмировал Дмитрий Богданов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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