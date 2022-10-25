В Самарской области рекрутинговая активность на рынке труда стала ниже

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Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда за месяц, рассказывает SuperJob.

Индекс рынка труда составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта.

По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе в Самарской области составляет 0,94 пункта – это на 0,05 пункта ниже, чем двумя неделями ранее.

За месяц наибольшую динамику спроса на персонал в относительном выражении показала сфера маркетинга, рекламы и PR: количество вакансий выросло на 12%.



Предложений трудоустройства для юристов стало больше на 11%. Также на 11% увеличился спрос в сегментах закупок, медицины и фармацевтики.



Число вакансий в сфере услуг выросло на 10%.



Положительную динамику спроса SuperJob наблюдает в сферах страхования (+4%), АХО и консалтинге (плюс по 3%), ритейле (+1%).



Количество вакансий в транспортно-логистической отрасли за прошедший месяц не изменилось.



По сравнению с прошлым месяцем, чуть меньше вакансий стало в сфере производства (-4%) и IT (-6%).



На 7% меньше вакансий в строительстве, на 8% — в банковской отрасли и сфере бухгалтерского учета.



Спрос на сотрудников служб доставок уменьшился на 10%. На 12% меньше вакансий в HR-сфере, туристической отрасли и образовании.



По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе выше всего в Приморском крае (1,04 пункта), Нижегородской области и Татарстане (по 1,02 пункта), Тюменской и Челябинской областях (по 1,01 пункта). За две недели наибольшую динамику индекс рекрутинговой активности показал в Республике Татарстан, Свердловской области и Краснодарском крае (плюс по 0,07 пункта). Отрицательная динамика зафиксирована только в Самарской области (минус 0,05 пункта).