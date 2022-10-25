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В Самарской области рекрутинговая активность на рынке труда стала ниже

25 октября 2022 09:24
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В Самарской области рекрутинговая активность на рынке труда стала ниже

Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда за месяц, рассказывает SuperJob.

Индекс рынка труда составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта.

По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе в Самарской области составляет 0,94 пункта – это на 0,05 пункта ниже, чем двумя неделями ранее.

За месяц наибольшую динамику спроса на персонал в относительном выражении показала сфера маркетинга, рекламы и PR: количество вакансий выросло на 12%.

Предложений трудоустройства для юристов стало больше на 11%. Также на 11% увеличился спрос в сегментах закупок, медицины и фармацевтики.

Число вакансий в сфере услуг выросло на 10%.

Положительную динамику спроса SuperJob наблюдает в сферах страхования (+4%), АХО и консалтинге (плюс по 3%), ритейле (+1%).

Количество вакансий в транспортно-логистической отрасли за прошедший месяц не изменилось.

По сравнению с прошлым месяцем, чуть меньше вакансий стало в сфере производства (-4%) и IT (-6%).

На 7% меньше вакансий в строительстве, на 8% — в банковской отрасли и сфере бухгалтерского учета.

Спрос на сотрудников служб доставок уменьшился на 10%. На 12% меньше вакансий в HR-сферетуристической отрасли и образовании.

По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе выше всего в Приморском крае (1,04 пункта), Нижегородской области и Татарстане (по 1,02 пункта), Тюменской и Челябинской областях (по 1,01 пункта). За две недели наибольшую динамику индекс рекрутинговой активности показал в Республике Татарстан, Свердловской области и Краснодарском крае (плюс по 0,07 пункта). Отрицательная динамика зафиксирована только в Самарской области (минус 0,05 пункта).

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