В Самарской области прошло совещание с застройщиками

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями строительной отрасли Самарской области по вопросу ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства.

Совещания с участием застройщиков, регионального министерства строительства, государственной инспекции строительного надзора Самарской области, сетевых компаний проводятся в областном Правительстве на системной основе.

«Мы регулярно собираемся, чтобы поделиться информацией, рассказать о состоянии дел в строительной отрасли, обсудить риски, которые периодически возникают в работе, и поговорить о перспективах, которые мы видим», – открыл совещание председатель облправительства.

Виктор Кудряшов поблагодарил представителей строительной отрасли за активную работу, отметив их большой вклад в качественные преобразования, которые произошли в регионе за последние пять лет: «Благодаря вашей активности и поддержке регион стабильно выполняет планы по вводу жилья, а они у нас всегда очень напряженные. Все эти годы мы шли с большим опережением по программе переселения из аварийного жилого фонда. В Самарской области один из самых коротких сроков ожидания жилья детьми-сиротами. Более 80 объектов за это время мы исключили из реестра обманутых дольщиков, и намерены до конца года закрыть вопрос по всем объектам, которые включены в ЕРПО. Впереди у нас с вами еще много стратегических задач. Уверен, что совместными усилиями нам удастся их решить».

Виктор Кудряшов отметил, что сегодня крайне важно сохранять объемы ввода жилья, несмотря на существующие сложности. Он сообщил, что за 8 месяцев текущего года в регионе на 65% вырос объем выданных ипотечных кредитов, – спрос на жилье остается высоким.

«Важно также продолжить реализацию проектов комплексного развития территории, тем более что в ближайшее время готовятся дополнительные меры федеральной поддержки этих проектов. Очень рассчитываем на вашу инициативу в реализации проектов развития исторической части города, мы готовы здесь работать по субсидированию из регионального бюджета, взять на себя строительство дорог, сетей, коммуникаций, – обратился к застройщикам председатель областного Правительства. – Мы освоили новые механизмы строительства социального жилья, нормой стало строительство концессионных школ. В рамках концессии можно строить и детские сады, бассейны, стадионы, и другие социальные объекты. По всем этим вопросам мы готовы с вами взаимодействовать».

На совещании обсудили выполнение плана по выдаче разрешений на строительство и на ввод жилья в эксплуатацию за 8 месяцев 2023 года. На текущий год, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», для Самарской области установлено плановое задание по вводу жилья в объеме 2,192 млн. кв. м. И.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев сообщил, что фактически за восемь месяцев введено в эксплуатацию более 1,2 млн. кв.м. жилья.

Одним из вопросов, рассмотренных в ходе совещания, были объекты, по которым застройщиками нарушены плановые сроки ввода, что приводит к риску нарушения прав участников долевого строительства. Им на совещании уделили особое внимание, обсудив детально каждый из таких объектов и принимаемые по ним меры.

В конце совещания строительным организациям были представлены возможности, которые предоставляет участие в реализации национального проекта «Производительность труда». Директор АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области» Константин Серов рассказал о мерах поддержки, действующих в нацпроекте. Так, например, у участников нацпроекта есть возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, по расходам, которые предприятие направило на приобретение основных средств 3-7 амортизационной группы. Еще одним направлением системных мер поддержки является возможность обучить топ-менеджмент предприятия по программе «Лидеры производительности». Кроме того, предприятия-участники нацпроекта могут воспользоваться адресными мерами поддержки – привлечь ведущих экспертов в области бережливого производства для реализации пилотного проекта с целью решить проблему предприятия, и, что важно, создания на предприятии рабочей группы, которая в будущем сможет самостоятельно оптимизировать производственные процессы. Во время реализации пилотного проекта эксперты работают с тремя показателями – сокращением времени протекания процессов, сокращением незавершенного производства и повышением выработки.

«Эксперты учат, как добиться результата с использованием минимального времени и оптимального распределения ресурсов. Считаю, что для повышения эффективности работы строительной отрасли такие компетенции очень важны, поэтому всех вас призываю к участию в проекте», – обратился к представителям строительной отрасли Виктор Кудряшов.

Для вступления в нацпроект предприятию необходимо соответствовать ряду критериев. Так, его годовая выручка должна составлять от 400 млн рублей, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не может быть выше 50%. Кроме того, предприятие должно входить в состав пяти приоритетных отраслей, одним из которых является строительство.