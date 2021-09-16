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В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты

16 сентября 2021 12:33
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В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты

Более 260 студентов Самарского аграрного университета прошли практику в сельхозпредприятиях региона в рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территории». С прошлого года в губернии предприятиям АПК компенсируется часть затрат на оплату труда и проживания студентов. Эта мера господдержки реализуется в целях привлечения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве. На мероприятия по организации практики студентов и заключение ученических договоров в текущем году в областном бюджете предусмотрено более 6,3 млн. рублей.

Подготовка кадров для села, которые будут внедрять прогрессивные, эффективные системы земледелия и развивать животноводство, - часть Стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Главы региона и при поддержке жителей. 

В прошлом году таким механизмом государственной поддержки воспользовались 6 сельскохозяйственных предприятий региона, а практику прошли 89 студентов. В 2021 году количество предприятий, обратившихся за субсидиями, выросло до 23. Производственную практику прошли 174 студента аграрного вуза. 

Рост заинтересованности предприятий основан не только на возможности продемонстрировать свои производственные мощности и закрепить студентов на рабочем месте. Основополагающим фактором активности предприятий стало увеличение процента субсидирования затрат. Если в прошлом году сельхозпредприятию возмещалось 30%, то в этом - размер компенсации составляет 90%. Такой же объем возмещения затрат возможен при направлении на обучение или повышение квалификации своих уже трудоустроенных сотрудников по ученическим договорам в СамГАУ. 

Глава крестьянского хозяйства Богатовского района Валерий Рязанцев в 2021 году использовал оба направления государственной поддержки с целью обеспечить свое предприятие квалифицированными кадрами. Двоих работников КФХ фермер отправил на повышение квалификации по направлению «Особенности устройства и эксплуатации тракторов «Кировец» серии К-7», а двое студентов прошли на базе хозяйства производственную практику. «Игорь Ямщиков и Артем Безноздрев – наши, богатовские ребята. Им обоим работа в поле знакома с молодых лет. Сегодня привычно ругать молодежь, но про наших студентов плохого сказать ничего не могу. Парни с головой и руками, поэтому жду их на постоянное трудоустройство. Благодаря государственной поддержке Губернатора, я смог компенсировать значительную часть затрат и смог предложить ребятам зарплату в размере 39 тыс. рублей», - говорит фермер.

Теги: Акценты В центре внимания господдержка Сельское хозяйство сельхозпроизводители

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