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В Самарской области предложили ввести новый формат ценников в магазинах

21 апреля 2022 13:11
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В Самарской области предложили ввести новый формат ценников в магазинах

В Самарской области нужно изменить традиционную маркировку стоимости товара. Такой вариант озвучил председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер во время оперативного штаба с губернатором.

— Давно напрашивается экономический анализ ценообразования на питьевую воду, например, строительные материалы и другие товары. Торговые наценки сильно дифференцированы у разных организаций. Можно было бы указывать на ценниках закупочную стоимость и торговую наценку. Полезно также мониторить происхождение товаров, особенно на рынках и мелких торговых точках. Не секрет, что граждане скупают товары в сетевых магазинах, а потом с наценкой продают, — прокомментировал ситуацию председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

В последнее время ценам в регионе уделяют особенно пристальное внимание. Много товаров подорожало в 2021 году. И в 2022-м ожидали новый подъем стоимости продуктов.

Но реальность оказалась хуже прогноза. После начала спецоперации РФ на Украине и введения санкций против России со стороны Европы и США жители Самары и других городов бросились закупать некоторые товары впрок.

По словам представителей торговых сетей, орудовали и спекулянты. Всё это повлияло на цены: они начали расти. Среди продуктов выделился сахар. Сейчас наблюдается рост цен на овощи. При этом подорожание затронуло не только продукты питания: в цене взлетели электроника, строительные материалы и корма для животных. Ростом цен на последнюю категорию озадачились даже в Государственной думе.

Такую обстановку эксперты назвали опасной для общества. И хоть сейчас ситуация на продовольственном рынке стабилизируется, снижается спрос и цены на некоторые продукты питания. При этом региональные власти продолжают следить за ситуацией и даже решили поддержать население финансово, пишет 63.ру.

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