В Самарской области открылся первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов

127

Первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов запускает Управляющая компания технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО». Торжественное открытие состоялось на площадке технопарка во вторник, 17 января 2023 года.



«Жигулевская долина» – один из ключевых элементов развивающейся в регионе экосистемы инноваций. Благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, площадка стала уникальным инструментом развития высокотехнологического предпринимательства.



«Мы постоянно расширяем возможности для инновационных и высокотехнологических компаний региона, в том числе – для резидентов технопарка. Это позволяет им динамичнее развиваться, быстрее выводить свои продукты на рынок, находить партнеров и заказчиков, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На территории «Жигулевской долины» успешно работает Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, Теперь для производителей Самарской области доступны услуги нового Центра компетенций, создание которого станет большим вкладом в технологическое развитие как нашего региона, так и страны в целом».

В ходе официального открытия Центра упрочнения состоялась презентация уникального оборудования компании «ТермоЛазер».



Компания является полностью отечественным разработчиком лазерных источников и исторически связана с авиационными технологиями – отраслью, в которой передовые технические решения находили свое применение. Все инновационные решения компании запатентованы.



«При создании оборудования мы используем два вида источников: светодиодные и газоразрядные лазеры. В Центре упрочнения технопарка представлен стационарный газоразрядный комплекс на 5 киловатт. Он может проводить как лазерное термоупрочнение, так и лазерную закалку. Эти технологии применимы во всех отраслях промышленности. Основная их задача: повысить износостойкость деталей, восстановить детали, придать им новые свойства, – пояснил советник генерального директора по развитию компании «ТермоЛазер» Марат Набиуллин. – Я считаю, что это очень хороший способ увеличить конкурентоспособность изделий российской промышленности, повысить их надежность, качество и долговечность».



Разработка мощных и стабильных лазеров позволила компании сосредоточиться на технологиях обработки металлов. Сегодня технология термической лазерной закалки металлических изделий воплощена в линейке оборудования.



«Для Самарского региона это событие имеет большой потенциал роста, и мы рассчитываем, что появление Центра упрочнения в периметре технопарка «Жигулевская долина» не только станет точкой притяжения для индустриальных технологических компаний-заказчиков услуг упрочнения, но и появится вектор - взаимодействие большой науки и технологических компаний. В Самаре расположен Физический институт Академии Наук (ФИАН), одно из направлений исследований которого: лазеры и оптика. Правильно организованное взаимодействие науки и производства может позволить активно развивать технологию лазерного упрочнения различных материалов. Мы рассчитываем, что услугами нового центра будут пользоваться и за пределами нашего региона», – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.



Презентация собрала в технопарке более 70 участников, многие из которых – представители крупнейших производств и индустриальных партнеров региона: АО «АВТОВАЗ», ГК «Акрон», ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС», ООО «Тольяттикаучук» и др.



«Мы занимаемся изготовлением штамповой оснастки, пресс-форм для автомобильной промышленности. Оснастка у нас достаточно крупная и требует нанесения упрочнения, – рассказал Андрей Блинов, руководитель службы по техническому развитию ПТО АО «АВТОВАЗ». – Сегодня мы используем собственную технологию по упрочнению, но тестовое использование технологии «ТермоЛазера» показало лучший результат. В наших планах – развитие производства крупных лицевых деталей, сложной оснастки, где мы также будем рассматривать представленную технологию».



Инвестором проекта стало АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М». Генеральный директор компании Наталья Кириллова отметила важность продвижения к потребителю и возможность тиражирования в регионах российских технологий: «В подобных инжиниринговых центрах важен сервис для очень широкого круга потенциальных потребителей – от таких крупных, как «АВТОВАЗ», до маленьких компаний, имеющих в своих задачах упрочнение деталей. Огромная научная база, наработанная компанией «ТермоЛазер», позволит ускорять и удешевлять многие рабочие процессы, и мы рады, что эти услуги теперь доступны в Поволжье».



Эксперты подчеркнули, что технология, представленная в Центре компетенций по упрочнению материалов, может гибко настраиваться под решение конкретных производственных задач индустриальных заказчиков.



Записаться на консультацию по услугам Центра можно по телефону: +79270208441 или по электронной почте: sv.ganin@mail.ru