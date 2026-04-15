В Самарской области открыла первые магазины федеральная торговая сеть «Монетка»

Торговая сеть «Монетка» (входит в группу «Лента») сделала стратегический шаг в развитии, открыв свои первые магазины на территории Самарского региона. Новые точки формата «у дома» заработали в областной столице (ул. Осетинская, 21 и ул. Физкультурная, 101), а также в селах Савруха и Камышла.

«Открытие магазинов, особенно в сельских районах области - ключевой шаг к развитию территорий и повышению качества жизни жителей. Это обеспечивает доступ к свежим продуктам, товарам первой необходимости и поддерживает местный бизнес. Проекты снижают транспортные расходы, создают рабочие места и укрепляют продовольственную безопасность. Мы продолжим эту работу под личным контролем главы региона Вячеслава Федорищева для равномерного развития всей области», - подчеркнул Денис Гурков, врио министра промышленности и торговли Самарской области.

Выход федерального ритейлера на новую территорию - это не просто расширение географии присутствия, а системная инвестиция в экономику и социальное благополучие Самарской области. Развитие федеральной сети решает сразу несколько основных задач.

Так открытие магазинов в Саврухе и Камышле отвечает запросам жителей отдаленных территорий. До сих пор многим сельчанам приходилось тратить время и деньги на поездки за базовыми продуктами. Теперь ритейлер устраняет разрыв в доступности товаров между городом и селом. Это не только комфорт, но и реальная экономия времени и семейного бюджета.

«Монетка» заключила договоры с более чем 50 местными производителями. Представлена местная продукция - молочные и хлебо-булочные изделия, торты, мясная гастрономия, напитки. Всего более 300 наименований товаров локальных производителей. Для самарских фермеров и пищевых предприятий это гарантированный сбыт и снижение логистических издержек. По сути, ритейлер помогает «упаковать» местное качество в удобный формат для покупателя.

Кроме того, это шаг к цифровизации и повышению стандартов сервиса в отдаленных сельских территориях. Уникальная для села инновация - продажа товаров с возрастными ограничениями через цифровой ID в приложении «МАХ». Теперь не нужен бумажный паспорт: достаточно показать экран телефона, который всегда с собой.

В целом «Монетка» предлагает своим покупателям более 3,7 тысяч товаров, среди которых особый упор сделан на уникальные собственные торговые марки.

