Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самарской области открыла первые магазины федеральная торговая сеть «Монетка»

Торговая сеть «Монетка» (входит в группу «Лента») сделала стратегический шаг в развитии, открыв свои первые магазины на территории Самарского региона. Новые точки формата «у дома» заработали в областной столице (ул. Осетинская, 21 и ул. Физкультурная, 101), а также в селах Савруха и Камышла.

«Открытие магазинов, особенно в сельских районах области - ключевой шаг к развитию территорий и повышению качества жизни жителей. Это обеспечивает доступ к свежим продуктам, товарам первой необходимости и поддерживает местный бизнес. Проекты снижают транспортные расходы, создают рабочие места и укрепляют продовольственную безопасность. Мы продолжим эту работу под личным контролем главы региона Вячеслава Федорищева для равномерного развития всей области», - подчеркнул Денис Гурков, врио министра промышленности и торговли Самарской области.

Выход федерального ритейлера на новую территорию - это не просто расширение географии присутствия, а системная инвестиция в экономику и социальное благополучие Самарской области. Развитие федеральной сети решает сразу несколько основных задач.

Так открытие магазинов в Саврухе и Камышле отвечает запросам жителей отдаленных территорий. До сих пор многим сельчанам приходилось тратить время и деньги на поездки за базовыми продуктами. Теперь ритейлер устраняет разрыв в доступности товаров между городом и селом. Это не только комфорт, но и реальная экономия времени и семейного бюджета.

«Монетка» заключила договоры с более чем 50 местными производителями. Представлена местная продукция - молочные и хлебо-булочные изделия, торты, мясная гастрономия, напитки. Всего более 300 наименований товаров локальных производителей. Для самарских фермеров и пищевых предприятий это гарантированный сбыт и снижение логистических издержек. По сути, ритейлер помогает «упаковать» местное качество в удобный формат для покупателя.

Кроме того, это шаг к цифровизации и повышению стандартов сервиса в отдаленных сельских территориях. Уникальная для села инновация - продажа товаров с возрастными ограничениями через цифровой ID в приложении «МАХ». Теперь не нужен бумажный паспорт: достаточно показать экран телефона, который всегда с собой.

В целом «Монетка» предлагает своим покупателям более 3,7 тысяч товаров, среди которых особый упор сделан на уникальные собственные торговые марки.

Фото предоставлено Минпромторгом Самарской области.

 

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
82
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
241
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
640
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
837
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
807
Весь список