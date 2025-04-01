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В Самарской области более 800 сотрудников предприятий внедряют бережливые технологии

1 апреля 2025 15:41
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В Региональном центре компетенций в сфере производительности труда прошел первый тренинг «Фабрика офисных процессов».

В Региональном центре компетенций в сфере производительности труда (РЦК) прошел первый тренинг «Фабрика офисных процессов» в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники — члены рабочих групп предприятий, участвующих в федеральном проекте, — освоили базовые инструменты бережливого производства и научились применять их на практике.

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики.

В тренинге РЦК приняли участие более 20 специалистов, представляющих предприятия-участников нацпроекта. Они разобрали ключевые принципы бережливого производства, такие как устранение потерь, 5C, диаграмма «Спагетти», карта создания ценности, а также отработали их на практике.

Алексей Моргачев, участник тренинга, поделился впечатлениями: «Рекомендую пройти тренинг топ-менеджерам. Потому что вы увидите картину сверху. Тренеры очень хорошо доносят информацию. Все полностью проиллюстрировано и проработано на практике за один день».

За все время проведения подобных тренингов РЦК более 800 сотрудников компаний узнали, как использовать инструменты бережливого производства для повышения эффективности бизнес-процессов.

Как отметил министр промышленности и торговли Денис Гурков, федеральный проект «Производительность труда» направлен на системное повышение эффективности российских предприятий: «Внедрение бережливых технологий и современных управленческих практик позволяет компаниям значительно сокращать издержки, увеличивать выпуск продукции и укреплять свои позиции на рынке».

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на рост конкурентоспособности отечественных предприятий. Региональный центр компетенций продолжит обучение сотрудников компаний-участников, помогая им достигать высоких результатов в оптимизации производства и офисных процессов. Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда» необходимо зарегистрироваться на ИТ-платформе производительность.рф.

 

Фото:  Региональный центр компетенций

Теги: Самара

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