Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 

24 сентября 2025 16:17
88
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.

24 сентября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» состоялось торжественное открытие 23-й Международной специализированной выставки «Промышленный салон». Мероприятие подтвердило свой статус ключевой отраслевой площадки, объединяющей лидеров промышленности, представителей власти и науки для демонстрации достижений и обсуждения векторов развития.
Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, региональной Торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, бизнес-сообщества «Топ-менеджер. Волга» и Самарского отделения «ОПОРА РОССИИ». Научную поддержку выставки оказал  «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».. Научным партнером выступил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.
С приветственным словом к участникам и гостям обратился генеральный директор выставочного центра Андрей Левитан. «Уже 23 года «Промышленный салон» собирает специалистов и лидеров отрасли. Самарская область, как ведущий промышленный регион, уделяет особое внимание развитию и модернизации. Выставка предоставляет уникальную площадку для демонстрации передовых технологий, обмена опытом и установления деловых контактов, что способствует укреплению промышленного потенциала и инновационному развитию региона», - отметил он.
Центральным событием дня стала пленарная сессия, посвященная развитию машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей Самарской области. «Мы сделали дискуссию максимально практичной. Здесь представлены живые кейсы – реальные истории предприятий, которые благодаря государственной поддержке удвоили обороты, открыли новые рынки и повысили производительность. Обсуждаются конкретные инструменты роста – от льготных займов и программ подготовки кадров до оффсетов и кластеров», - отметила модератор сессии, директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер. Создающий будущее» Наталия Медведева.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность реализации национальных проектов технологического лидерства, поэтому эти темы легли в основу насыщенной деловой программы выставки.
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Среди участников – ведущие предприятия региона, такие как АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «ОДК-Кузнецов», авиационный завод «Авиакор», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и зарубежные эксперты из Индии.
Деловая программа «Промышленного салона» включает несколько ключевых треков и мероприятий. В рамках «Промышленной кооперации и сбыта» проходит ярмарка для развития совместных проектов и расширения поставок, а также дискуссия по промышленному маркетингу и эффективным стратегиям продвижения. 
Трек «Технологическое лидерство» демонстрирует передовые решения для повышения качества и эффективности производства. Кроме того, запланированы круглый стол по сотрудничеству со странами ШОС и панельные дискуссии, посвящённые мерам государственной поддержки промышленности и кадровым вопросам.
«В условиях текущих вызовов наша ключевая задача – максимально эффективно использовать потенциал региона для создания конкурентоспособной промышленности. Сегодня в России созданы все необходимые условия для реализации высокотехнологичных проектов. Выставка «Промышленный салон» наглядно демонстрирует эти возможности и способствует развитию тесного взаимодействия между бизнесом, наукой и властью», – отметили министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.  
Выставка будет работать до 26 сентября 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, выставочный комплекс «Экспо-Волга».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

