В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 

24 сентября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» состоялось торжественное открытие 23-й Международной специализированной выставки «Промышленный салон». Мероприятие подтвердило свой статус ключевой отраслевой площадки, объединяющей лидеров промышленности, представителей власти и науки для демонстрации достижений и обсуждения векторов развития.

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, региональной Торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, бизнес-сообщества «Топ-менеджер. Волга» и Самарского отделения «ОПОРА РОССИИ». Научную поддержку выставки оказал «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».. Научным партнером выступил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился генеральный директор выставочного центра Андрей Левитан. «Уже 23 года «Промышленный салон» собирает специалистов и лидеров отрасли. Самарская область, как ведущий промышленный регион, уделяет особое внимание развитию и модернизации. Выставка предоставляет уникальную площадку для демонстрации передовых технологий, обмена опытом и установления деловых контактов, что способствует укреплению промышленного потенциала и инновационному развитию региона», - отметил он.

Центральным событием дня стала пленарная сессия, посвященная развитию машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей Самарской области. «Мы сделали дискуссию максимально практичной. Здесь представлены живые кейсы – реальные истории предприятий, которые благодаря государственной поддержке удвоили обороты, открыли новые рынки и повысили производительность. Обсуждаются конкретные инструменты роста – от льготных займов и программ подготовки кадров до оффсетов и кластеров», - отметила модератор сессии, директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер. Создающий будущее» Наталия Медведева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность реализации национальных проектов технологического лидерства, поэтому эти темы легли в основу насыщенной деловой программы выставки.

В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Среди участников – ведущие предприятия региона, такие как АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «ОДК-Кузнецов», авиационный завод «Авиакор», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и зарубежные эксперты из Индии.

Деловая программа «Промышленного салона» включает несколько ключевых треков и мероприятий. В рамках «Промышленной кооперации и сбыта» проходит ярмарка для развития совместных проектов и расширения поставок, а также дискуссия по промышленному маркетингу и эффективным стратегиям продвижения.

Трек «Технологическое лидерство» демонстрирует передовые решения для повышения качества и эффективности производства. Кроме того, запланированы круглый стол по сотрудничеству со странами ШОС и панельные дискуссии, посвящённые мерам государственной поддержки промышленности и кадровым вопросам.

«В условиях текущих вызовов наша ключевая задача – максимально эффективно использовать потенциал региона для создания конкурентоспособной промышленности. Сегодня в России созданы все необходимые условия для реализации высокотехнологичных проектов. Выставка «Промышленный салон» наглядно демонстрирует эти возможности и способствует развитию тесного взаимодействия между бизнесом, наукой и властью», – отметили министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Выставка будет работать до 26 сентября 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, выставочный комплекс «Экспо-Волга».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области