В Самаре открыла работу Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта 

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Самарская область стала площадкой для обсуждения инструментов господдержки экспортно-ориентированного бизнеса. Во вторник, 23 июля 2024 года, в столице региона стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 77 регионов страны и представители АО «РЭЦ». Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за 1 полугодие 2024 года.

Работу конференции открыл врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он поприветствовал гостей региона, отметив, что поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области.

«Как правило, экспортные компании – это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств, - акцентировал Дмитрий Богданов. - И здесь поддержка экспортеров очень важна: от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ – одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона».

Такие встречи региональных организаций регулярно проходят в разных регионах страны. Главной целью является интенсивный обмен опытом. Самарской области здесь есть, чем поделиться - по итогам 2023 года региональный Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране.

«Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке региональную инфраструктуру поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее», — подчеркнула Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.

География участников - от Сахалинской области до Республики Крым. Каждый из них готов почерпнуть новые идеи по взаимодействию с экспортерами, чтобы в дальнейшем применять их в своей работе. Также в программе трехдневного мероприятия – обучение сотрудников экспортных центров и проверка знаний.

«Мы, конечно, немного волнуемся перед тестированием, но готовимся и надеемся, что все пройдет динамично и с пользой», - отметила Анна Лебедева, руководитель Центра поддержки экспорта Сахалинской области.

«Ожидания от мероприятия самые позитивные, мы намерены подтвердить высокий уровень своей работы. Именно на таких встречах мы можем пообщаться с коллегами, узнать определенные нюансы и тонкости. Это очень полезно для повышения эффективности работы всех экспортных центров», - подчеркнула заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Республики Крым Виталия Флейто.

«На ближайшие три дня мы подготовили для наших коллег из других регионов очень насыщенную деловую программу. Уверен, что она даст импульс развитию работы с экспортерами во всех субъектах страны», - отметил руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектами «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области