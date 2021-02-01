В Самаре закрылся рынок «Ракита» на ул. Товарной

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Утром понедельника, 1 февраля, продавцы оптово-розничного рынка "Ракита" не смогли попасть на свои рабочие места. Речь идёт о торговой площадке, расположенной на улице Товарной, 37 (в районе поселка Зубчаниновка). Она оказалась закрыта по неизвестным пока причинам.



Как передаёт корреспондент sova.info с места событий, продавцы сообщили, что охрана рынка сегодня никого не пустит внутрь, и велела всем расходиться по домам. О том, когда работа возобновится, пока не сообщают.



Многие из продавцов не стали спорить и собираются вернуться на рынок только завтра.



Официальная причина закрытия не названа, пишет Сова.инфо.

Фото: sova.info