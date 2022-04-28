В Самаре выросли цены на овощи

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На заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области представили данные еженедельного мониторинга ситуации на продуктовом рынке.

За последнюю неделю апреля продажи сахара упали на 9%, гречки – на 7%. Фиксируется снижение спроса на «борщевой набор».

«Объемы продаж картофеля снизились на 7%, капусты и репчатого лука, соответственно, на 22% и на 30%», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

При этом овощи сезонно увеличиваются в цене. Это происходит из-за того, что заканчиваются отечественные запасы и увеличиваются поставки импортной продукции. Стоимость мяса упала в среднем на 2%.

Снизилась стоимость сахара на 1.6 процента, а вот цена соли не изменилась. Более того, на нее увеличился спрос почти на 20 процентов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю областного минпромторга сравнить текущие объемы поставок соли с предыдущими годами – докризисным и допандемийными, чтобы оценить потребность и обеспечить доступность цен по данному продукту.

«Проанализируйте и отработайте с нашими коллегами из соседнего региона возможность увеличения поставок на данном этапе, чтобы снизить малейшее беспокойство у наших земляков», – обратился Губернатор к Андрею Шамину.

Напомним, что соль в Самарскую область поставляет завод, который находится в Соль-Илецке. Весной 2022 года возникали сложности с поставками, но сейчас ситуация стабилизировалась, пишет ГТРК Самара.