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В Самаре выросли цены на овощи

28 апреля 2022 12:47
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В Самаре выросли цены на овощи

На заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области представили данные еженедельного мониторинга ситуации на продуктовом рынке.

За последнюю неделю апреля продажи сахара упали на 9%, гречки – на 7%. Фиксируется снижение спроса на «борщевой набор».

«Объемы продаж картофеля снизились на 7%, капусты и репчатого лука, соответственно, на 22% и на 30%», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.   

При этом овощи сезонно увеличиваются в цене. Это происходит из-за того, что заканчиваются отечественные запасы и увеличиваются поставки импортной продукции. Стоимость мяса упала в среднем на 2%.

Снизилась стоимость сахара на 1.6 процента, а вот цена соли не изменилась. Более того, на нее увеличился спрос почти на 20 процентов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю областного минпромторга сравнить текущие объемы поставок соли с предыдущими годами – докризисным и допандемийными, чтобы оценить потребность и обеспечить доступность цен по данному продукту. 

«Проанализируйте и отработайте с нашими коллегами из соседнего региона возможность увеличения поставок на данном этапе, чтобы снизить малейшее беспокойство у наших земляков», – обратился Губернатор к Андрею Шамину.

Напомним, что соль в Самарскую область поставляет завод, который находится в Соль-Илецке. Весной 2022 года возникали сложности с поставками, но сейчас ситуация стабилизировалась, пишет ГТРК Самара.

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