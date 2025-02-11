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В Самаре вырос спрос на вторичное жилье

11 февраля 2025 13:42
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В Самаре вырос спрос на вторичное жилье

В «Авито Недвижимости» подвели итоги января 2025 года на рынке вторичной недвижимости России. Предложение готового жилья на платформе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 3%. Сильнее всего за отчетный период увеличился выбор двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) квартир. Положительная динамика отмечена в 24 из 43 городов исследования. Особенно выделяются Улан-Удэ (+48%), Омск (+38%), Грозный (+33%), Кемерово (+27%), Самара (+26%) и Челябинск (+23%).

Спрос на готовое жилье на платформе по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Наиболее заметно увеличился интерес к однокомнатным квартирам (+17%) и студиям (+16%). Двухкомнатными квартирами пользователи платформы стали интересоваться на 11% чаще, трехкомнатными — на 7%. Рост спроса на вторичном рынке был отмечен в 40 из 43 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Самая выраженная динамика зафиксирована в Кемерове (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Санкт-Петербурге и Грозном (+26% в каждом). 

Средние цены на вторичном рынке России в январе 2025 года составили 7,7 млн рублей за объект и 133 тыс. рублей за квадратный метр. Дешевле всего в прошедшем месяце готовое жилье стоило в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей за объект), Астрахани (4,5 млн рублей), Ижевске, Липецке, Ярославле и Калуге (по 4,6 млн рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (34,8 млн рублей), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей). 

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